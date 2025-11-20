Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος συλλαμβάνεται ξανά

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος συλλαμβάνεται ξανά

Η Χριστίνα παλεύει να επιβιώσει μέσα στη φυλακή και η Πόπη συνειδητοποιεί ότι η Χλόη είναι η πραγματική μητέρα της Ελευθερίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Στα εγκαίνια του αρωματοπωλείου της Ειρήνης, η γιορτινή ατμόσφαιρα διακόπτεται απότομα, όταν παρουσιάζεται ο Παύλος που μόλις βγήκε από τη φυλακή.

Όμως πριν δημιουργήσει προβλήματα, εμφανίζεται κι ο Νικηφόρος που συλλαμβάνει τον Παύλο ξανά, μπροστά σε όλη τη Στέρνα. Η οικογένεια Μαρκοπούλου διχάζεται.

Η Χλόη θεωρεί δίκαιη τη σύλληψή του και η Θάλεια συμφωνεί. Όμως η Σοφία και ο Βασίλης αρνούνται να πιστέψουν την ενοχή του πατέρα τους και είναι έτοιμοι να τον στηρίξουν μέχρι τέλους.

Παράλληλα, στη φυλακή της Άμφισσας, η Χριστίνα δέχεται πιέσεις από τον Αντρέα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο, καθώς δεν έχει νόημα πια. Κι όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζει τις κακουχίες της φυλακής και τη βία των συγκρατούμενών της.

Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από τη νοσοκόμα Φανή, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη φτάνει σε μια συγκλονιστική συνειδητοποίηση: η Χλόη Μαρκοπούλου που της έστειλε το εξώδικο, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με την Αγάπη στην οποία έδωσε τη μικρή Ελευθερία.

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:19 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Ποιοι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι της βραδιάς; – Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM ο Μιχάλης Μίγκλης ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι ...
14:37 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: O Ανδρέας θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στον “Γιατρό” απόψε στις 22:00 στον Alpha. Η εκπαίδευσ...
08:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
07:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα