Άνδρας πλησιάζει λύκους στο Γέλοουστοουν και τους ψεκάζει με σπρέι αρκούδας – Το βίντεο που κόβει την ανάσα

Ένα περιστατικό απερισκεψίας στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν, στις ΗΠΑ, καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις, όταν ένας άνδρας φάνηκε να πλησιάζει μια αγέλη λύκων και να χρησιμοποιεί σπρέι αρκούδας, με τους επισκέπτες να παρακολουθούν έντρομοι.

Ο φωτογράφος άγριας ζωής Keith Allen Kerbs βρισκόταν στο πάρκο το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, όταν είδε και κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να πλησιάζει μια αγέλη άγριων λύκων.

Ο Kerbs ανέβασε το βίντεο στο Instagram, γράφοντας ότι θεωρεί τον άνδρα «πολύ ανόητο» και προσθέτοντας για τη σκηνή: «Παρά λίγο να μη βγει ζωντανός».

Ο φωτογράφος σημείωσε ότι βρισκόταν «σε ασφαλή απόσταση», ενώ στο βίντεο ακούγονται άλλοι επισκέπτες να ουρλιάζουν προς τον άνδρα να σταματήσει.

 

Στο υλικό του Kerbs φαίνεται μια αγέλη τουλάχιστον πέντε λύκων να ακολουθεί τον άνδρα, ο οποίος αρχικά κάνει βήματα προς τα πίσω. Στη συνέχεια αλλάζει γνώμη και αποφασίζει να κινηθεί προς το μέρος τους, ενώ οι παρευρισκόμενοι σχολιάζουν το επικίνδυνο περιστατικό.

Περικυκλωμένος σχεδόν από τους λύκους, ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει σε απόσταση λίγων μέτρων ένα από τα ζώα και να σηκώνει το χέρι του, κάνοντάς το να τιναχτεί προς τα πίσω.

Οι φωνές των παρευρισκόμενων πληθαίνουν: «Έι! Φύγε από κοντά τους!» φωνάζει ένα άτομο εκτός κάμερας. «Αυτό είναι τρελό», λέει ένας άλλος. «Τι βλάκας!», σχολιάζει κάποιος, ενώ ένα ακόμη άτομο προειδοποιεί ότι ο άνδρας βρίσκεται σε «θανάσιμο κίνδυνο».

Τελικά, ο άνδρας υποχωρεί ξανά και ψεκάζει μια άγνωστη ουσία προς το μέρος των λύκων, η οποία φαίνεται να είναι σπρέι αρκούδας. «Ψεκάζει σπρέι για αρκούδες», ακούγεται μια φωνή στο βίντεο. «Αλλά θα του τελειώσει πολύ γρήγορα».


Ο άνδρας απομακρύνθηκε χωρίς να τραυματιστεί, όμως το βίντεο της παράτολμης πράξης του έγινε γρήγορα viral, κυκλοφορώντας ευρέως στα social media μετά τη δημοσίευσή του στη σελίδα «Yellowstone National Park: Invasion of The Idiots!» στις 13 Νοεμβρίου.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) δήλωσε στο People ότι το περιστατικό «αναφέρθηκε στους φύλακες του Γέλοουστοουν» και ότι ο άνδρας «εντοπίστηκε και του επιβλήθηκε κλήση».

Παρότι η συμπεριφορά του ήταν αντίθετη με τους κανόνες του πάρκου, δεν φαινόταν να διατρέχει πραγματικό κίνδυνο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Γέλοουστοουν: «Οι λύκοι σπάνια αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους, αλλά αν εξοικειωθούν υπερβολικά με την ανθρώπινη παρουσία, μπορεί να προκύψουν ζητήματα ασφαλείας», υπογραμμίζοντας ότι «η αποτροπή της απώλειας του φυσικού φόβου των λύκων προς τους ανθρώπους είναι βασικός στόχος της διαχείρισης των λύκων στο Γέλοουστοουν».

