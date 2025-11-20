Σαρωτική επέλαση της κακοκαιρίας σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Κέρκυρα: Απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού από την υπερχείλιση του Αλιάκμονα

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και την Κέρκυρα. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Ζημιές και προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα και την Ήπειρο

Πολλά είναι προβλήματα τα οποία προκάλεσε η κακοκαιρία τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κέρκυρα. Άνεμοι εντάσεως μέχρι και 9 μποφώρ, καταρρακτώδης βροχή και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπουσαν για 3 ώρες το νησί. Σε πολλά σημεία έπεσαν δένδρα, έγιναν κατολισθήσεις και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν από κυπαρίσσια που ξεριζώθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας.

Στην Ήπειρο μηχανήματα των δήμων και της πολιτικής προστασίας από τη νύχτα επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικο δίκτυο καθώς από τον μεγάλο όγκο του νερού προκλήθηκαν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Τα ποτάμια ειδικά, ο Αώος ο Σαραντάπορος και ο Καλαμάς, έχουν φουσκώσει και υπάρχει φόβος υπερχείλισης της επόμενες ώρες καθώς αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μια νέα κατολίσθηση νωρίς το πρωί έκοψε και πάλι τον δρόμο ανάμεσα στα ορεινά χωριά Αρματα και Δίστρατο στην Κόνιτσα. Λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, πολλά χωριά της Κόνιτσας από χθες είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.