Ανδρέας Μικρούτσικος σε Σπύρο Δημητρίου: «Είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά» – «Είναι φίλοι» απάντησε η παρουσιάστρια

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε μια αναφορά… στην προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά στον αέρα του Buongiorno.

Συγκεκριμένα, μετά το κομπλιμέντο που της έκανε ο Σπύρος Δημητρίου για τα γυαλιά της, ο παρουσιαστής είπε στον δικηγόρο πως η «οικοδέσποινα» είναι δεσμευμένη.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε πως ο σύντροφός της είναι φίλος με τον Σπύρο Δημητρίου, ενώ ο ίδιος ο δικηγόρος είπε στον Ανδρέα Μικρούτσικο πως ίσως το γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο.

«Να πω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον γνωρίζω, είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Είναι φίλοι, ούτως ή άλλως! Είναι φίλοι, οπότε…» απάντησε η παρουσιάστρια του Mega.

«Το γνωρίζω, ίσως καλύτερα από εσάς…» είπε με τη σειρά του ο δικηγόρος.