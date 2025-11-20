Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός από φωτιά σε χωράφι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου στην Άνω Βάθεια στην Εύβοια, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε χωράφι κοντά στο μοναστήρι της περιοχής. Η φωτιά έγινε γρήγορα αντιληπτή λόγω του καπνού, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει το evima.gr. στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες από Χαλκίδα και Αλιβέρι και εθελοντές της Αμαρύνθια Άρτεμις, οι οποίοι ξεκίνησαν την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς ώστε να εμποδίσουν την εξάπλωσή της προς το μοναστήρι και τις γύρω εκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν άγνωστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως είπε στο evima.gr ο δήμαρχος Ερέτριας, Νίκος Γουρνής που ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν: «Δυστυχώς εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι που είχε φωτιά κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Άνω Βάθεια».

Ο ιερέας του χωριού π. Δημήτριος Αργύρης επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στο evima.gr λέγοντας χαρακτηριστικά: Είχε βάλει φωτιά για να κάψει τα κλαριά από τις ελιές και πήγε ο ίδιος να την σβήσει φέρεται πως δεν τα κατάφερε και κατέληξε».

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι πρόκειται για κάτοικο της Άνω Βάθειας.