Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν από τη δολοφονία – Η κατάθεση της συζύγου του

Άρχισε σήμερα, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η επί της ουσίας δίκη των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό στις 2 Ιουλίου 2024.

της Άννας Κανδύλη

Με την έναρξη της διαδικασίας, δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν η σύζυγος του θύματος, τα δύο παιδιά του και οι γονείς του. Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 45χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας και ένας ελαιοχρωματιστής, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες.

«Ήταν κατατρομοκρατημένος»

Πρώτη μάρτυρας ήταν η χήρα του τοπογράφου, η οποία περιέγραψε έναν άνθρωπο «καλοπροαίρετο, γενναιόδωρο, με κίνητρο στη ζωή την οικογένειά του». Αναφερόμενη σε παλαιότερα περιστατικά βίας, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της είχε δεχτεί δύο επιθέσεις το 2021.

Στο πρώτο περιστατικό, τον Μάρτιο, το θύμα δέχθηκε ελαφρύ ξυλοδαρμό, στον οποίο – όπως είπε – δεν έδωσαν τότε μεγάλη σημασία. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, άγνωστος τον χτύπησε άγρια, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

«Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε “ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε”. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία».

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται ένα άνθρωπο, μέχρι εκεί…

Πρόεδρος: Ποιον άνθρωπο;

Πρόεδρος: Ποιον άνθρωπο; Απαντώντας η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε. Κατόπιν αυτού του περιστατικού , όπως είπε «Ήταν κατατρομοκρατημένος. Δεν ένιωθε ασφαλής να κυκλοφορεί μόνος».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά της εισαγγελέως σε δύο σπίτια που προσπάθησε να νοικιάσει η οικογένεια. Το πρώτο, στην οδό Μπακοπούλου, ήταν το ίδιο όπου διέμενε ο ένας κατηγορούμενος λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Το δεύτερο σπίτι, στην Πάτμου 24 όπου μετακόμισε η οικογένεια, διέθετε υπόγειο πάρκινγκ στο οποίο αργότερα βρέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία. Στο ίδιο κτίριο έμενε η αδελφή του κατηγορούμενου. «Είναι μια μεγάλη σύμπτωση», σχολίασε η εισαγγελέας.

Κυκλοφορούσε με συνοδεία

Στο δικαστήριο κατέθεσε και στενός συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός. Περιέγραψε δύο επεισόδια βίας σε βάρος του δολοφονηθέντος: ένα αρχικό που όπως είπε θεώρησαν τυχαίο και ένα δεύτερο, σοβαρότερο, με δύο άτομα σε μηχανή.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε τις επαγγελματικές προστριβές με τον μεσίτη, ενώ ανέφερε πως το θύμα είχε ζητήσει συχνά να τον συνοδεύουν λόγω φόβου.

Αναφερόμενος στη δολοφονία, είπε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε ένα μαύρο σκούτερ να απομακρύνεται. Στο δικαστήριο κατέθεσε και η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος στην Πάτμου, η οποία είχε τις θέσεις στάθμευσης όπου βρέθηκε η μηχανή των δραστών. Όπως είπε, οι θέσεις ήταν σχεδόν πάντα άδειες και η ίδια δεν γνώριζε κανέναν από τους κατηγορούμενους.