«Τώρα είμαι στη φάση της απελευθέρωσης» δήλωσε η Βίκυ Κάβουρα στην εκπομπή Happy Day.

«Δόξα τω Θεώ, το κοριτσάκι μου μου δίνει το δικαίωμα αυτό, να επιστρέψω στην κανονικότητα μου και στη ζωή μου. Γιατί, γύρω στον 7ο ή 80 μήνα που άρχισε λίγο να αλληλοεπιδρά και να νιώθω ότι θα αρχίσει να μιλάει, ήθελα να είμαι εκεί οπότε αποφάσισα να δώσω μια παράταση και να μείνω κι άλλο μαζί της» ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Μέχρι τώρα, που 16 μηνών, άρχισε να βαριέται στο σπίτι, να βαριέται τη μαμά, να βαριέται να κάνουμε πράγματα που κάναμε μαζί. Ένιωθα ότι ήθελε κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει ροή που με πήγε από μόνη της. Έτσι, μου δίνει και μένα περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου που μου είχε λείψει ο εαυτός μου, πολύ» συμπλήρωσε η Βίκυ Κάβουρα.

«Ο άνδρας μου με παρακινούσε να επιστρέψω στην κανονικότητα μου, γιατί με αγαπάει, αλλά πρακτικά δεν γινόταν αν δεν πάει η μικρή σχολείο. Το σχολείο ο Γιώργος το φοβόταν περισσότερο για τις ιώσεις αλλά τώρα συμφωνεί ότι ήταν η σωστή στιγμή για να πάει» τόνισε η Βίκυ Κάβουρα.