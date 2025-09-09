Βίκυ Κάβουρα: Τρυφερή βόλτα με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Βίκυ Κάβουρα: Τρυφερή βόλτα με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε στα social media η Βίκυ Κάβουρα. Η ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία από την πρωινή της βόλτα, στην οποία ποζάρει στον φακό, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο Γιώργος Τζαβέλλας που σπρώχνει το καρότσι με την κόρη τους.

Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα με το μωρό, μοιράζοντας συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές της προσωπικής του ευτυχίας.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Βίκυ Κάβουρα συνόδευσε τη φωτογραφία με μια χιουμοριστική λεζάντα γράφοντας: «Μα πόσο happy face», εκφράζοντας την καλή της διάθεση. Παράλληλα, έστειλε τις ευχές της στους ακολούθους με ένα «Καλημέρα» και «Καλή εβδομάδα».

