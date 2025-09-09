Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Βαρύ το σκορ για μας, ίσως να έκανα κι εγώ κάποιο λάθος»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Βαρύ το σκορ για μας, ίσως να έκανα κι εγώ κάποιο λάθος»

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και τελικά γνώρισε βαριά ήττα με 0-3.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δηλώσεις. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αγνώριστη, ενώ δεν δίστασε να αναλάβει μέρος της ευθύνης. «Ίσως κι εγώ έκανα κάποιο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ήτανε ένα αποτέλεσμα απολύτως δίκαιο βάσει της εικόνας. Δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, είτε τι κάναμε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή. Δεν μπορέσαμε να τοποθετηθούμε σωστά στο γήπεδο, να κάνουμε σωστές επιθέσεις. Αφήσαμε χώρους στον αντίπαλο και το εκμεταλλεύτηκε. Το παιχνίδι άρχισε και τελείωσε με τον ίδιο τρόπο»

Αν θα άλλαζε κάτι: «Βαρύ για μας το αποτέλεσμα και κακή εικόνα, εικόνα που δεν την είχαμε μέχρι τώρα σε αυτές τις διοργανώσεις, Μπορούμε να μάθουμε αρκετά, όμως το θέμα είναι να βρούμε τον λόγο που είχαμε τόση νευρικότητα και πολλά λάθη. Δεν ήμασταν καθόλου στο γήπεδο, δεν είχαμε οργάνωση. Με προβληματίζει ο τρόπος που μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι και το ότι δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα»

Τι πιστεύει ότι φταίει: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όπως θα έπρεπε. Γίνανε πάρα πολλά λάθη και σε χώρους που συνήθως δεν κάνουμε λάθη. Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να έχει την κατοχή μπάλας, να είναι οργανωμένη. Σήμερα τα κάναμε όλα λάθος. Ενδεχομένως και γω έκανα κάποια λάθη, γιατί η εικόνα δεν ήταν αυτή που έχουμε συνηθίσει».

00:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εύκολα η Σκωτία την Λευκορωσία – «Φωτιά» στον όμιλο της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τη Δανία εντός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης ...
23:42 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Δανία 0-3: Απότομη προσγείωση και ήττα με κάτω τα χέρια

Η Εθνική ομάδα απείχε παρασάγγας από τις εμφανίσεις των τελευταίων μηνών και η Δανία, ένας αντ...
15:28 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Χάαλαντ: «Τράκαρε»… με την πόρτα του λεωφορείου – ΦΩΤΟ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκε με χιούμορ ένα ατύχημα που του συνέβη στο περιθώριο της προπόνηση...
11:27 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Απόψε με τη Δανία για το 2/2 η Εθνική Ελλάδας – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές 11αδες

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό και η Εθνική ομάδα θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία, την...
