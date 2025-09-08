Μαφία της Κρήτης: Ακόμη ένας κληρικός ελέγχεται για υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας

Άλλος ένας κληρικός ελέγχεται για αρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας από την «Κρητική Μαφία». Όπως προκύπτει, εκτός από τον ηγούμενο μονής, υπάρχει και ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε τους εγκεφάλους του κυκλώματος ώστε να βάλουν στο χέρι έκταση-φιλέτο στη διάσημη παραλία του Ζορμπά.

Σύμφωνα με τον ANT1, στην έρευνα για το εκκλησιαστικό real estate στη γη του Ζορμπά, εκεί δηλαδή όπου γυρίστηκε η θρυλική ταινία με τον Άντονι Κουίν, μπαίνει πλέον και δεύτερος ανώτατος κληρικός, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε την υφαρπαγή της επίμαχης έκτασης που είχε καταλήξει σε ξένο fund και επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχειακή μονάδα με βίλες.

Τα 175 στρέμματα δίπλα από την παραλία, όπου γυρίστηκε η διάσημη σκηνή του χορού του Αλέξη Ζορμπά στην ομώνυμη ταινία του 1964, φέρονται να έγιναν «αντίδωρο» στους επικεφαλής της μαφίας της Κρήτης. Μέχρι τώρα στο κάδρο των Αρχών είχε μπει μόνο ο ηγούμενος της μονής, ο οποίος φέρεται με βεβαίωσή του να διευκόλυνε τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια να υφαρπάξουν το φιλέτο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι υπάρχει και διάλογος που εμπλέκει έναν ακόμη αρχιμανδρίτη του νησιού.

Πρόκειται για ηχητικό από το 2022, την περίοδο κατά την οποία η Μητρόπολη της περιοχής είχε ενημερωθεί για την αρπαγή της έκτασης από τα δύο αδέλφια και προσπαθούσε να την επανακτήσει. Σε αυτό, ο ηγούμενος και ο αρχιμανδρίτης φέρονται να συνομιλούν για το πώς θα «απεμπλακούν» από την υπόθεση που τους έκαιγε. Οι δύο ανώτατοι κληρικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την εκκλησιαστική περιουσία, ενώ ελέγχονται και για πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα παιδεραστίας, λόγω σχετικών αναφορών που προέκυψαν από επισυνδέσεις της αστυνομίας.

Ο κατηγορούμενος, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, υποστήριξε ότι ο ηγούμενος και ο αρχιμανδρίτης ήταν «βρωμιάρηδες» και ότι μοναδικός σκοπός τους ήταν η αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω της Εκκλησίας. Κατηγόρησε τον ηγούμενο ως παιδεραστή που διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με ανήλικα άτομα και ισχυρίστηκε ότι το γεγονός αυτό κάλυπτε ο έτερος εμπλεκόμενος αρχιμανδρίτης.

Εκτός από τους δύο ανώτατους κληρικούς, αύριο αναμένεται να βρεθούν ξανά ενώπιον του ανακριτή και τα δύο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος. Θα απολογηθούν για εκβιασμούς και για παράνομη απόκτηση εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που αναμένεται να υποστηρίξουν είναι ότι η επίμαχη έκταση είχε περιέλθει νόμιμα στην κατοχή τους από τον παππού τους το 1945, γεγονός που θα επιχειρήσουν να αποδείξουν επιδεικνύοντας έγγραφα στις Αρχές.