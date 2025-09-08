Αυτοκινητάμαξα «βρήκε» στην οροφή τούνελ στην Ποσειδώνος – Ένα από τα οχήματα έπεσε στο οδόστρωμα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Με προβλήματα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του πρώτου τούνελ στην περιοχή της Καλλιθέας.

Πριν απο λίγο μία αυτοκινητάμαξα ξήλωσε δύο πινακίδες και στην συνέχεια βρήκε στην οροφή του τούνελ με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα που μετέφερε να πέσει στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο δύο λωρίδων και παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες: