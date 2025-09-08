Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Φορολογική μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το 2026 στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

(α) τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους,

(β) το μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,

(γ) παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που αφορούν τις αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τη μισθολογική εξέλιξη των μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πενταετή κύκλο σπουδών, τη θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών,

(δ) την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους,

(ε) τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους,

(στ) την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα, καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026 και

(ζ) τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

Αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2026, έναντι του 2025 ανέρχεται σε 3,6% ή περίπου 3,7 δις ευρώ. Από αυτές τις δαπάνες εξαιρείται η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών κατόπιν της ενεργοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Σημειώνεται ότι το 2026 οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να ανέλθουν σε 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025.

Από τα 3,7 δισ. ευρώ τα 2,8 δισ. ευρώ περίπου αφορούν προγραμματισμένες δαπάνες:

(α) 1 δισ. είναι περίπου η ετήσια αύξηση των τακτικών λειτουργικών δαπανών του κράτους,

(β) 1,15 δισ. περίπου για το 2026 είναι η αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων τόσο βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού όσο και νέων συνταξιοδοτήσεων,

(γ) 470 εκατ. ευρώ περίπου είναι η αύξηση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων βάση του κατώτατου μισθού και το επίδομα επικινδυνότητας των ένστολων που εφαρμόζεται για πλήρες έτος το 2026 και

(δ) περίπου 150 εκατ. ευρώ αφορούν άλλα μικρότερα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και επιβαρύνουν δημοσιονομικά το 2026 (αύξηση ορίου φαρμακευτικής δαπάνης, εφαρμογή κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές κτλ.).

Ωστόσο η καλή επίδοση του 2024 λόγω των ενεργητικών μέτρων εσόδων περιορισμού της φοροδιαφυγής που μείωσαν τον στόχο καθαρών δαπανών κάτω των ορίων, πέραν των μόνιμων μέτρων ύψους 1,1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2025 (επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), μας επιτρέπει να δαπανήσουμε περίπου έως 800 εκατ. ευρώ επιπλέον του ετήσιου ορίου. Συνεπώς ο δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα, επιπρόσθετα αυτών που έχουν ανακοινωθεί, ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ για το 2026.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κόστος των βασικών δημοσιονομικών μέτρων για το 2026.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026, ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα. Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στη κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027 ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Μέτρα ΔΕΘ 2025, 2026, 2027

Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026

Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού -467 -918

Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού -358 -668

Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως -100 -200

Υποσύνολο 1 -925 -1786

Νέα μέτρα

Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος -1204 -1602

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25% 0 -90

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 -38 -75

Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης -40 -40

Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027 -75 -210

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους -25 -25

Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη -10 -10

Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων -153 -153

Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων 77 77

Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ -25 -25

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού -122 -122

Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών -30 -30

Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών -7 -7

Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών -6 -6

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 0 -43

Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων -50 -50

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης -22 -22

Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026 -13 -22

Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια -18 0

Υποσύνολο 2 -1760 -2455

Γενικό σύνολο -2685 -4241

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021, που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ, ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον, ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον, υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ανάλυση μέτρων

Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους

Γενικές παρεμβάσεις:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος

Εισόδημα Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)

Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα > = 4 Τέκνα

0,00 5.000,00 1.033.746 808.140 107.569 93.206 20.388 4.443

5.000,01 10.000,00 1.927.540 1.587.973 172.415 137.589 25.194 4.369

10.000,01 15.000,00 1.749.181 1.240.405 242.927 220.265 39.368 6.216

15.000,01 20.000,00 1.071.745 747.641 146.281 144.441 28.078 5.304

20.000,01 25.000,00 412.360 264.755 65.430 67.712 12.407 2.056

25.000,01 30.000,00 181.087 113.411 29.720 31.779 5.402 775

30.000,01 35.000,00 94.957 55.280 17.601 18.648 2.954 474

35.000,01 40.000,00 58.857 32.090 11.761 12.868 1.860 278

40.000,01 45.000,00 39.076 19.829 8.252 9.348 1.437 210

45.000,01 50.000,00 29.570 14.649 6.384 7.200 1.175 162

50.000,01 60.000,00 30.697 14.309 6.904 8.118 1.210 156

60.000,01 70.000,00 17.050 7.741 3.947 4.522 746 94

70.000,01 80.000,00 9.787 4.248 2.244 2.810 425 60

80.000,01 90.000,00 6.034 2.662 1.339 1.707 290 36

90.000,01 100.000,00 3.876 1.682 889 1.099 186 20

>100000 12.858 5.826 2.730 3.574 639 89

Σύνολο 6.678.421 4.920.641 826.393 764.886 141.759 24.742

Εισόδημα Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)

Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα > = 3 Τέκνα

0,00 5.000,00 343.251 332.859 7.468 2.262 662

5.000,01 10.000,00 287.589 277.630 7.607 1.970 382

10.000,01 15.000,00 154.027 147.694 4.774 1.321 238

15.000,01 20.000,00 37.460 35.968 1.130 308 54

20.000,01 25.000,00 12.476 12.087 309 70 10

25.000,01 30.000,00 6.651 6.492 125 29 5

30.000,01 35.000,00 2.254 2.191 45 17 1

35.000,01 40.000,00 1.095 1.061 20 9 5

40.000,01 45.000,00 595 576 11 7 1

45.000,01 50.000,00 368 347 14 4 3

50.000,01 60.000,00 325 309 11 5 0

60.000,01 70.000,00 145 138 3 4 0

70.000,01 80.000,00 70 68 2 0 0

80.000,01 90.000,00 40 36 3 1 0

90.000,01 100.000,00 23 21 2 0 0

>100000 106 98 5 3 0

Σύνολο 846.475 817.575 21.529 6.010 1.361

Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου

Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα

10.000 11.000 20% 18% 16% 9% 0% -20 -40 0 0 0

11.000 12.000 20% 18% 16% 9% 0% -40 -80 -120 0 0

12.000 13.000 20% 18% 16% 9% 0% -60 -120 -180 -240 0

13.000 14.000 20% 18% 16% 9% 0% -80 -160 -240 -480 -240

14.000 15.000 20% 18% 16% 9% 0% -100 -200 -300 -650 -480

15.000 16.000 20% 18% 16% 9% 0% -120 -240 -360 -780 -720

16.000 17.000 20% 18% 16% 9% 0% -140 -280 -420 -910 -960

17.000 18.000 20% 18% 16% 9% 0% -160 -320 -480 -1.040 -1.200

18.000 19.000 20% 18% 16% 9% 0% -180 -360 -540 -1.170 -1.440

19.000 20.000 20% 18% 16% 9% 0% -200 -400 -600 -1.300 -1.680

20.000 21.000 26% 24% 22% 20% 18% -220 -440 -660 -1.380 -1.980

21.000 22.000 26% 24% 22% 20% 18% -240 -480 -720 -1.460 -2.280

22.000 23.000 26% 24% 22% 20% 18% -260 -520 -780 -1.540 -2.580

23.000 24.000 26% 24% 22% 20% 18% -280 -560 -840 -1.620 -2.880

24.000 25.000 26% 24% 22% 20% 18% -300 -600 -900 -1.700 -3.180

25.000 26.000 26% 24% 22% 20% 18% -320 -640 -960 -1.780 -3.480

26.000 27.000 26% 24% 22% 20% 18% -340 -680 -1.020 -1.860 -3.780

27.000 28.000 26% 24% 22% 20% 18% -360 -720 -1.080 -1.940 -3.900

28.000 29.000 26% 24% 22% 20% 18% -380 -760 -1.140 -2.020 -4.000

29.000 30.000 26% 24% 22% 20% 18% -400 -800 -1.200 -2.100 -4.100

30.000 31.000 34% 34% 34% 34% 34% -420 -820 -1.220 -2.120 -4.120

31.000 32.000 34% 34% 34% 34% 34% -440 -840 -1.240 -2.140 -4.140

32.000 33.000 34% 34% 34% 34% 34% -460 -860 -1.260 -2.160 -4.160

33.000 34.000 34% 34% 34% 34% 34% -480 -880 -1.280 -2.180 -4.180

34.000 35.000 34% 34% 34% 34% 34% -500 -900 -1.300 -2.200 -4.200

35.000 36.000 34% 34% 34% 34% 34% -520 -920 -1.320 -2.220 -4.220

36.000 37.000 34% 34% 34% 34% 34% -540 -940 -1.340 -2.240 -4.240

37.000 38.000 34% 34% 34% 34% 34% -560 -960 -1.360 -2.260 -4.260

38.000 39.000 34% 34% 34% 34% 34% -580 -980 -1.380 -2.280 -4.280

39.000 40.000 34% 34% 34% 34% 34% -600 -1.000 -1.400 -2.300 -4.300

40.000 41.000 39% 39% 39% 39% 39% -650 -1.050 -1.450 -2.350 -4.350

41.000 42.000 39% 39% 39% 39% 39% -700 -1.100 -1.500 -2.400 -4.400

42.000 43.000 39% 39% 39% 39% 39% -750 -1.150 -1.550 -2.450 -4.450

43.000 44.000 39% 39% 39% 39% 39% -800 -1.200 -1.600 -2.500 -4.500

44.000 45.000 39% 39% 39% 39% 39% -850 -1.250 -1.650 -2.550 -4.550

45.000 46.000 39% 39% 39% 39% 39% -900 -1.300 -1.700 -2.600 -4.600

46.000 47.000 39% 39% 39% 39% 39% -950 -1.350 -1.750 -2.650 -4.650

47.000 48.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.000 -1.400 -1.800 -2.700 -4.700

48.000 49.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.050 -1.450 -1.850 -2.750 -4.750

49.000 50.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.100 -1.500 -1.900 -2.800 -4.800

50.000 51.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.150 -1.550 -1.950 -2.850 -4.850

51.000 52.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.200 -1.600 -2.000 -2.900 -4.900

52.000 53.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.250 -1.650 -2.050 -2.950 -4.950

53.000 54.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.300 -1.700 -2.100 -3.000 -5.000

54.000 55.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.350 -1.750 -2.150 -3.050 -5.050

55.000 56.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.400 -1.800 -2.200 -3.100 -5.100

56.000 57.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.450 -1.850 -2.250 -3.150 -5.150

57.000 58.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.500 -1.900 -2.300 -3.200 -5.200

58.000 59.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.550 -1.950 -2.350 -3.250 -5.250

59.000 60.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300

>60000 44% 44% 44% 44% 44% -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300

Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Ποσοστό μείωσης φόρου Τελικός φόρος

Εισόδημα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα

11.000 -5,8% -18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 323 180 0 0 0

12.000 -7,1% -18,2% -54,5% 0,0% 0,0% 523 360 100 0 0

13.000 -7,5% -17,6% -39,1% -100,0% 0,0% 743 560 280 0 0

14.000 -7,7% -17,4% -34,3% -100,0% -100,0% 963 760 460 0 0

15.000 -7,8% -17,2% -31,9% -90,3% -100,0% 1.183 960 640 70 0

16.000 -7,9% -17,1% -30,5% -81,3% -100,0% 1.403 1.160 820 180 0

17.000 -7,9% -17,1% -29,6% -75,8% -100,0% 1.623 1.360 1.000 290 0

18.000 -8,0% -17,0% -28,9% -72,2% -100,0% 1.843 1.560 1.180 400 0

19.000 -8,0% -17,0% -28,4% -69,6% -100,0% 2.063 1.760 1.360 510 0

20.000 -8,1% -16,9% -28,0% -67,7% -100,0% 2.283 1.960 1.540 620 0

21.000 -7,9% -16,5% -27,0% -62,2% -100,0% 2.563 2.220 1.780 840 0

22.000 -7,8% -16,2% -26,3% -57,9% -100,0% 2.843 2.480 2.020 1.060 0

23.000 -7,7% -16,0% -25,7% -54,6% -100,0% 3.123 2.740 2.260 1.280 0

24.000 -7,6% -15,7% -25,1% -51,9% -100,0% 3.403 3.000 2.500 1.500 0

25.000 -7,5% -15,5% -24,7% -49,7% -100,0% 3.683 3.260 2.740 1.720 0

26.000 -7,5% -15,4% -24,4% -47,8% -100,0% 3.963 3.520 2.980 1.940 0

27.000 -7,4% -15,2% -24,1% -46,3% -100,0% 4.243 3.780 3.220 2.160 0

28.000 -7,4% -15,1% -23,8% -44,9% -95,6% 4.523 4.040 3.460 2.380 180

29.000 -7,3% -15,0% -23,6% -43,7% -91,3% 4.803 4.300 3.700 2.600 380

30.000 -7,3% -14,9% -23,3% -42,7% -87,6% 5.083 4.560 3.940 2.820 580

31.000 -7,2% -14,3% -22,1% -40,0% -81,4% 5.443 4.920 4.300 3.180 940

32.000 -7,0% -13,7% -21,0% -37,7% -76,1% 5.803 5.280 4.660 3.540 1.300

33.000 -6,9% -13,2% -20,1% -35,6% -71,5% 6.163 5.640 5.020 3.900 1.660

34.000 -6,9% -12,8% -19,2% -33,9% -67,4% 6.523 6.000 5.380 4.260 2.020

35.000 -6,8% -12,4% -18,5% -32,3% -63,8% 6.883 6.360 5.740 4.620 2.380

36.000 -6,7% -12,0% -17,8% -30,8% -60,6% 7.243 6.720 6.100 4.980 2.740

37.000 -6,6% -11,7% -17,2% -29,6% -57,8% 7.603 7.080 6.460 5.340 3.100

38.000 -6,6% -11,4% -16,6% -28,4% -55,2% 7.963 7.440 6.820 5.700 3.460

39.000 -6,5% -11,2% -16,1% -27,3% -52,8% 8.323 7.800 7.180 6.060 3.820

40.000 -6,5% -10,9% -15,7% -26,4% -50,7% 8.683 8.160 7.540 6.420 4.180

41.000 -6,7% -10,9% -15,4% -25,6% -48,7% 9.093 8.570 7.950 6.830 4.590

42.000 -6,9% -10,9% -15,2% -24,9% -46,8% 9.503 8.980 8.360 7.240 5.000

43.000 -7,0% -10,9% -15,0% -24,3% -45,1% 9.913 9.390 8.770 7.650 5.410

44.000 -7,2% -10,9% -14,8% -23,7% -43,6% 10.323 9.800 9.180 8.060 5.820

45.000 -7,3% -10,9% -14,7% -23,1% -42,2% 10.733 10.210 9.590 8.470 6.230

46.000 -7,5% -10,9% -14,5% -22,6% -40,9% 11.143 10.620 10.000 8.880 6.640

47.000 -7,6% -10,9% -14,4% -22,2% -39,7% 11.553 11.030 10.410 9.290 7.050

48.000 -7,7% -10,9% -14,3% -21,8% -38,7% 11.963 11.440 10.820 9.700 7.460

49.000 -7,8% -10,9% -14,1% -21,4% -37,6% 12.373 11.850 11.230 10.110 7.870

50.000 -7,9% -10,9% -14,0% -21,0% -36,7% 12.783 12.260 11.640 10.520 8.280

51.000 -8,0% -10,9% -13,9% -20,7% -35,8% 13.190 12.670 12.050 10.930 8.690

52.000 -8,1% -10,9% -13,8% -20,4% -35,0% 13.580 13.080 12.460 11.340 9.100

53.000 -8,2% -10,9% -13,7% -20,1% -34,2% 13.970 13.490 12.870 11.750 9.510

54.000 -8,3% -10,9% -13,7% -19,8% -33,5% 14.360 13.900 13.280 12.160 9.920

55.000 -8,4% -10,9% -13,6% -19,5% -32,8% 14.750 14.310 13.690 12.570 10.330

56.000 -8,5% -10,9% -13,5% -19,3% -32,2% 15.140 14.720 14.100 12.980 10.740

57.000 -8,5% -10,9% -13,4% -19,0% -31,6% 15.530 15.130 14.510 13.390 11.150

58.000 -8,6% -10,9% -13,4% -18,8% -31,0% 15.920 15.520 14.920 13.800 11.560

59.000 -8,7% -10,9% -13,3% -18,6% -30,5% 16.310 15.910 15.330 14.210 11.970

60.000 -8,7% -10,9% -13,2% -18,4% -30,0% 16.700 16.300 15.740 14.620 12.380

61.000 -8,5% -10,7% -12,9% -18,0% -29,2% 17.140 16.740 16.200 15.080 12.840

62.000 -8,3% -10,4% -12,6% -17,5% -28,5% 17.580 17.180 16.660 15.540 13.300

63.000 -8,2% -10,2% -12,3% -17,1% -27,8% 18.020 17.620 17.120 16.000 13.760

64.000 -8,0% -10,0% -12,0% -16,7% -27,2% 18.460 18.060 17.580 16.460 14.220

65.000 -7,8% -9,8% -11,7% -16,3% -26,5% 18.900 18.500 18.040 16.920 14.680

66.000 -7,6% -9,6% -11,5% -16,0% -25,9% 19.340 18.940 18.500 17.380 15.140

67.000 -7,5% -9,4% -11,2% -15,6% -25,4% 19.780 19.380 18.960 17.840 15.600

68.000 -7,3% -9,2% -11,0% -15,3% -24,8% 20.220 19.820 19.420 18.300 16.060

69.000 -7,2% -9,0% -10,8% -15,0% -24,3% 20.660 20.260 19.860 18.760 16.520

70.000 -7,0% -8,8% -10,6% -14,7% -23,8% 21.100 20.700 20.300 19.220 16.980

Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου

Από Έως Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα) Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα) Νέοι έως 25 ετών (χωρίς τέκνα) Νέοι 26 έως 30 ετών (χωρίς τέκνα)

10.000 11.000 0% 9% -343 -130

11.000 12.000 0% 9% -563 -260

12.000 13.000 0% 9% -803 -390

13.000 14.000 0% 9% -1.043 -520

14.000 15.000 0% 9% -1.283 -650

15.000 16.000 0% 9% -1.523 -780

16.000 17.000 0% 9% -1.763 -910

17.000 18.000 0% 9% -2.003 -1.040

18.000 19.000 0% 9% -2.243 -1.170

19.000 20.000 0% 9% -2.483 -1.300

20.000 21.000 26% 26% -2.783 -1.320

21.000 22.000 26% 26% -3.083 -1.340

22.000 23.000 26% 26% -3.160 -1.360

23.000 24.000 26% 26% -3.180 -1.380

24.000 25.000 26% 26% -3.200 -1.400

25.000 26.000 26% 26% -3.220 -1.420

26.000 27.000 26% 26% -3.240 -1.440

27.000 28.000 26% 26% -3.260 -1.460

28.000 29.000 26% 26% -3.280 -1.480

29.000 30.000 26% 26% -3.300 -1.500

30.000 31.000 34% 34% -3.320 -1.520

31.000 32.000 34% 34% -3.340 -1.540

32.000 33.000 34% 34% -3.360 -1.560

33.000 34.000 34% 34% -3.380 -1.580

34.000 35.000 34% 34% -3.400 -1.600

35.000 36.000 34% 34% -3.420 -1.620

36.000 37.000 34% 34% -3.440 -1.640

37.000 38.000 34% 34% -3.460 -1.660

38.000 39.000 34% 34% -3.480 -1.680

39.000 40.000 34% 34% -3.500 -1.700

40.000 41.000 39% 39% -3.550 -1.750

41.000 42.000 39% 39% -3.600 -1.800

42.000 43.000 39% 39% -3.650 -1.850

43.000 44.000 39% 39% -3.700 -1.900

44.000 45.000 39% 39% -3.750 -1.950

45.000 46.000 39% 39% -3.800 -2.000

46.000 47.000 39% 39% -3.850 -2.050

47.000 48.000 39% 39% -3.900 -2.100

48.000 49.000 39% 39% -3.950 -2.150

49.000 50.000 39% 39% -4.000 -2.200

50.000 51.000 39% 39% -4.050 -2.250

51.000 52.000 39% 39% -4.100 -2.300

52.000 53.000 39% 39% -4.150 -2.350

53.000 54.000 39% 39% -4.200 -2.400

54.000 55.000 39% 39% -4.250 -2.450

55.000 56.000 39% 39% -4.300 -2.500

56.000 57.000 39% 39% -4.350 -2.550

57.000 58.000 39% 39% -4.400 -2.600

58.000 59.000 39% 39% -4.450 -2.650

59.000 60.000 39% 39% -4.500 -2.700

>60000 44% 44% -4.500 -2.700

Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολογήτου ορίου βάση των νέων συντελεστών

0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα

Μείωση φόρου: 777 900 1.120 1.340 1.580

Αφορολόγητο όριο: 2025 8.633 10.000 11.000 12.000 13.000

Νέο αφορολόγητο 2026

Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών 8.633 10.000 11.375 14.364 27.100

Φορολογούμνενοι 26-30 ετών 8.633 10.000 12.364 14.364 27.100

Φορολογούμενοι έως 25 ετών 22.204 22.846 24.000 25.364 27.100

Πίνακας 5: Παραδείγματα

Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000

Χωρίς τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475

Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300

Φόρος μετά 1.183 2.283 3.683 5.083 6.883 8.683 12.783 16.700

Μείωση φόρου -100 -200 -300 -400 -500 -600 -1.100 -1.600

Με 1 τέκνο

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475

Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300

Φόρος μετά 960 1.960 3.260 4.560 6.360 8.160 12.260 16.300

Μείωση φόρου -200 -400 -600 -800 -900 -1.000 -1.500 -2.000

Με 2 τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488

Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140

Φόρος μετά 640 1.540 2.740 3.940 5.740 7.540 11.640 15.740

Μείωση φόρου -300 -600 -900 -1.200 -1.300 -1.400 -1.900 -2.400

Με 3 τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.020 1.291 1.541 1.791 2.013 2.234 2.620 3.006

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.190 1.507 1.798 2.090 2.348 2.607 3.057 3.507

Φόρος πριν 720 1.920 3.420 4.920 6.820 8.720 13.320 17.920

Φόρος μετά 70 620 1.720 2.820 4.620 6.420 10.520 14.620

Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.700 -2.100 -2.200 -2.300 -2.800 -3.300

Με 4 τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.037 1.309 1.559 1.809 2.030 2.251 2.637 3.023

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.210 1.527 1.818 2.110 2.368 2.627 3.077 3.527

Φόρος πριν 480 1.680 3.180 4.680 6.580 8.480 13.080 17.680

Φόρος μετά 0 0 0 580 2.380 4.180 8.280 12.380

Μείωση φόρου -480 -1.680 -3.180 -4.100 -4.200 -4.300 -4.800 -5.300

Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000

Χωρίς τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475

Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300

Φόρος μετά 633 1.183 2.583 3.983 5.783 7.583 11.683 15.600

Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -1.700 -2.200 -2.700

Με 1 τέκνο

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475

Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300

Φόρος μετά 510 1.060 2.360 3.660 5.460 7.260 11.360 15.400

Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.500 -1.700 -1.800 -1.900 -2.400 -2.900

Με 2 τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488

Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140

Φόρος μετά 290 840 2.040 3.240 5.040 6.840 10.940 15.040

Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.600 -1.900 -2.000 -2.100 -2.600 -3.100

Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000

Χωρίς τέκνα

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475

Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300

Φόρος μετά 0 0 783 2.183 3.983 5.783 9.883 13.800

Μείωση φόρου -1.283 -2.483 -3.200 -3.300 -3.400 -3.500 -4.000 -4.500

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Β. Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

B.1 Μέτρα που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα

Αύξηση των συντάξεων βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3,0% το 2024 και 2,4% το 2025. Σωρευτική αύξηση 2023-2025 13,6%, με συνολικό ετήσιο κόστος 1,9 δισ. ευρώ.

Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων από το 2024.

Αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ετησίως, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου ανάλογα με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων από το 2025, έτσι ώστε και οι συνταξιούχοι που υπόκεινται σε ΕΑΣ να λαμβάνουν ετησίως το πλήρες ποσό της αύξησης.

Επέκταση απαλλαγής φαρμακευτικής δαπάνης στους χαμηλοσυνταξιούχους από το 2025.

Κοινωνική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ΜΣΣ, καθώς και των ανασφάλιστων υπερήλικων και όλων των ατόμων με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

B2. Νέα μέτρα για τους συνταξιούχους

Πέρα από την ωφέλεια που θα δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο του 2026, εφαρμόζονται αυξήσεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ:

Αυξάνονται περεταίρω οι συντάξεις βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Κατανομή συνταξιούχων με προσωπική διαφορά ανά ποσό σύνταξης και ποσό προσωπικής διαφοράς

Ποσό θετικής προσωπικής διαφοράς

Ποσό Κύριας Σύνταξης (όλες οι κατηγορίες σύνταξης) 0,01-10 10,01-30 30,01-50 50,01-100 100,01-200 200,01-300 300,01-400 400,01-500 >500,01 ΣΥΝΟΛΟ

0,01-500 25.529 63.731 26.179 22.225 3.230 216 25 4 141.139

500,01-1000 15.231 28.429 26.497 66.347 64.288 22.440 4.524 671 120 228.547

1000,01-1500 8.330 18.816 18.582 52.520 84.021 43.919 39.629 12.998 1.155 279.970

1500,01-2000 947 846 836 2.153 7.446 4.355 1.247 2.002 1.161 20.993

2000,01-2500 13 19 11 41 148 121 94 84 199 730

Άνω των 2500,01 3 2 2 6 15 32 29 28 90 207

ΣΥΝΟΛΟ 50.053 111.843 72.107 143.292 159.148 71.083 45.548 15.787 2.725 671.586

Γ. Αυξήσεις αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων

Γ.1 Μέτρα που έχουν εφαρμοστεί την περίοδο 2023-2025

Η παρούσα Κυβέρνηση είναι αυτή που αύξησε για πρώτη φορά τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια. Από το 2023 έως σήμερα έχουν εφαρμοστεί 22 αυξήσεις, τόσο οριζόντιες όσο και σε επιμέρους κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Συνολικά οι 22 προεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2023 έως το 2025 έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 2 δισ. ευρώ (2,2 δισ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Έτος 2023

Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ.

Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2023 με κόστος 80 εκατ. ευρώ.

Έτος 2024

Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 558 εκατ. ευρώ (674 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 155 εκατ. ευρώ (187 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 52 εκατ. ευρώ (62 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 8 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 20 εκατ. ευρώ (24 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 41 εκατ. ευρώ (49 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.

Έτος 2025

Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 448 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.

Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Θεσμοθέτηση κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026 (187 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές).

Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ (179 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές).

Γ.2 Νέα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους

Πέρα από τη σημαντική ωφέλεια που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν:

Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

Δ. Παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα

Δ.1 Μέτρα που έχουν εφαρμοστεί

Ήδη κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμόστηκε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 34% μεσοσταθμικά για τα φυσικά πρόσωπα. Κόστος 860 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για δωρεές-παροχές έως 800.000 ευρώ, από 1η Οκτωβρίου 2021.

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές τα 6 τελευταία έτη 2020-2025. Δημοσιονομικό κόστος: 18 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ μου με παροχή χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου για νέους ή ζευγάρια 25-39 ετών για την αγορά πρώτης κατοικίας με συνολικό προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ (200 εκατ. από Ταμείο Ανάκαμψης και 100 εκατ. από Εθνικούς πόρους). Το σκέλος «Εξοικονομώ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και το σκέλος «Ανακαινίζω» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής Κάλυψη μέσω της ΔΥΠΑ, με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» για τη στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Από 1/1/2024 εφαρμόστηκε μεγαλύτερη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων (αύξηση από το 40% στο 100%) όπου λαμβάνονται και υπόψη οι δαπάνες αγοράς αγαθών. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για Κενά Σπίτια: Με σκοπό την αύξηση των αξιοποιήσιμων κατοικιών επιδοτείται έως 40% του κόστος της ανακαίνισης και έως 10.000 ευρώ για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Από 1/1/2024 με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την αντιμετώπιση των δευτερογενών αρνητικών επιπτώσεων στην τιμές των ενοικίων, επιβάλλεται ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (τύπου airbnb) στα νομικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα με τρία ή περισσότερα εκμισθωμένα διαμερίσματα, τα οποία πλέον πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ αυστηροποιήθηκε ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αυστηροποιήθηκαν περεταίρω τα κριτήρια για τη χορήγηση Golden Visa από τον Σεπτέμβριο του 2024. Τα όρια αυξήθηκαν στις 800.000 ευρώ από 500.000 ευρώ στην Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Μύκονο, την Σαντορίνη και τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, ενώ εισήχθη και πλαφόν στο εμβαδό, αφού πλέον για να πάρει κάποιος την Golden Visa θα πρέπει το εμβαδόν του ακινήτου να είναι τουλάχιστον 120 τ.μ. και αφορά ένα μοναδικό ακίνητο. Επιπλέον, στις υπόλοιπες περιοχές, από 250.000 ευρώ το όριο αυξήθηκε στα 400.000 ευρώ.

Πέρα από τα ανωτέρω μέτρα εφαρμόστηκαν το 2025 τα ακόλουθα νέα μέτρα:

Δημιουργήθηκε νέο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ μου ΙΙ, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ χρηματοδοτείται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και 1 δισ. ευρώ από τις τράπεζες. Το επιτόκια είναι μειωμένο κατά 50% από το τρέχον εμπορικό, καθώς το ποσό που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ είναι άτοκο. Τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ μου. Το πρόγραμμα καλύπτει φυσικά πρόσωπα και ζευγάρια από 25 έως 50 ετών, με εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο, που αυξάνεται σε 28.000 ευρώ για το ζευγάρι πλέον 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περισσότερες από 15.000 οικογένειες. Επιπλέον, εφαρμόζεται επιπρόσθετο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το ΣΠΙΤΙ μου» μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ για ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με μηδενικό επιτόκιο.

Όποιος ιδιοκτήτης μετατρέψει από 08/09/2024 και έως 31/12/2025 κενό ακίνητο (που παραμένει κλειστό για τουλάχιστον 3 έτη) ή ακίνητο που βρίσκεται σε βραχυχρόνια μίσθωση, σε μακροχρόνια μίσθωση, έχει απαλλαγή φόρου εισοδήματος για το εν λόγω ενοίκιο για 3 έτη. Αφορά ακίνητα έως 120 τ.μ.

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα, που το ποσοστό των διαμερισμάτων που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση είναι ιδιαίτερα υψηλό, δεν επιτρέπεται νέα βραχυχρόνια μίσθωση για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης. Συγκεκριμένα από 1/1/2025 και έως το τέλος του έτους δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέου ακινήτου στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΑΔΕ σε αυτές τις περιοχές.

Αυξήθηκε το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για βραχυχρόνιες μισθώσεις από 0,5 έως 1,5 ευρώ τη διανυκτέρευση σε 2 ευρώ τους χειμερινούς μήνες και 8 ευρώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διπλασιάστηκε η μέγιστη επιδότηση του προγράμματος Ανακαινίζω-Νοικιάζω από τα 4.000 στα 8.100 ευρώ: Από 40% επιδότηση δαπανών ύψους έως 10.000 ευρώ, αυξήθηκε η επιδότηση σε 60% δαπανών ύψους έως 13.500 ευρώ.

Νέα μέτρα:

Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ.

Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Κοινωνική αντιπαροχή: Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω κινήτρων που κινητοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία (π.χ. απόκτηση ποσοστού κυριότητας στο ακίνητο) για την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται αφενός η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και αφετέρου η εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης με δυνατότητα εξαγοράς σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το μέτρο αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα.

Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο αυτό το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα.

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Κλίμακα Σήμερα Κλίμακα Νέα

Από Έως Συντελεστής Από Έως Συντελεστής

0,01 12.000 15,00% 0,01 12.000 15,00%

12.000 35.000 35,00% 12.000 24.000 25,00%

>35.000 45,00% 24.000 36.000 35,00%

>36.000 45,00%

Μείωση φόρου εισοδήματος από ακίνητα

Εισόδημα Φόρος σήμερα Φόρος νέος Μείωση φόρου

15.000 2.850 2.550 -300

20.000 4.600 3.800 -800

25.000 6.350 5.150 -1.200

30.000 8.100 6.900 -1.200

35.000 9.850 8.650 -1.200

40.000 12.100 10.800 -1.300

Εισοδήματα και βεβαίωση φόρου από ακίνητα

Εισόδημα Πλήθος Φόρος (εκ. €)

Από Έως Σύνολο Με Όφελος Σύνολο Με Όφελος Μεταβολή % Μεταβολή

0 5.000 1.500.345 0 359 359 0 0,00%

5.000 12.000 396.573 0 457 457 0 0,00%

12.000 15.000 56.205 56.205 128 120 -8 -6,02%

15.000 20.000 46.190 46.190 167 143 -24 -14,33%

20.000 24.000 18.946 18.946 100 81 -19 -18,78%

24.000 30.000 15.414 15.414 107 89 -18 -17,26%

30.000 36.000 8.604 8.604 78 68 -10 -13,31%

36.000 40.000 3.633 3.633 40 36 -5 -11,66%

40.000 45.000 3.103 3.103 41 37 -4 -9,88%

45.000 9.492 9.492 256 244 -12 -4,82%

Σύνολα 2.058.505 161.587 1.733 1.633 -100 -5,79%

Ε. Αναμόρφωση τεκμηρίων διαβίωσης

Ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ε1. Κατοικίες

Eτήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας

Τετραγωνικά μέτρα Οριακός συντελεστής σήμερα (ευρώ ανά τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη σήμερα Οριακός συντελεστής νέος (ευρώ ανά τ.μ.)

Αντικειμενική δαπάνη νέα Μείωση

80 40 3.200 28 2.240 -30%

120 65 5.800 45 4.040 -30%

200 110 14.600 77 10.200 -30%

300 200 34.600 140 24.200 -30%

400 400 74.600 280 52.200 -30%

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο

Σημερα Νέα Μείωση Σημερα Νέα Μείωση

4.480 2.912 35% 5.440 3.539 35%

8.120 5.252 35% 9.860 6.383 35%

20.440 13.260 35% 24.820 16.116 35%

48.440 31.460 35% 58.820 38.236 35%

104.440 67.860 35% 126.820 82.476 35%

Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Ε2. Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης

Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.

Μεταρρύθμιση: Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Κλίμακα σήμερα

Κυβικά εκατοστά Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών

Έως 1200 4000 2000

2000 600 300

3000 900 450

>3000 1200 600

Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:

Co2 Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2)

1-122 2000

123-139 30

140-166 45

>166 60

Ηλεκτρικά οχήματα:

Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα Αντικειμενικές δαπάνες νέες

Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 0 0

Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000 4000 2000

Παραδείγματα:

Ενδεικτικά αυτοκίνητα Τιμή Καύσιμο Κυβικά Ισχύς Μέση κατανάλωση Co2 Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας Νέο Τεκμήριο βάση Co2 Διαφορά με νέο Διαφορά με 10 ετίας

Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid 26650 Hybrid 1798 140 4,4 99 7600 3800 2000 -73,7% -47,4%

Honda Jazz 1.5 Hybrid 27500 Hybrid 1498 98 3,6 102 5800 2900 2000 -65,5% -31,0%

Fiat 500 1.0 70 15700 Βενζίνη 999 70 4 105 4000 2000 2000 -50,0% 0,0%

Toyota C-HR 1.8 26420 Hybrid 1798 122 4,9 110 7600 3800 2000 -73,7% -47,4%

Peugeot 208 1.2 100 21300 Βενζίνη 1199 100 4,2 114 4000 2000 2000 -50,0% 0,0%

Hyundai i20 1.2 18590 Βενζίνη 1197 79 5,1 117 4000 2000 2000 -50,0% 0,0%

Ford Focus 1.0T 125 28070 Βενζίνη 999 125 4,8 119 4000 2000 2000 -50,0% 0,0%

Toyota Yaris 1.5 125 20350 Βενζίνη 1490 125 5,2 122 5800 2900 2000 -65,5% -31,0%

Mini 1.5 Cooper 22350 Βενζίνη 1499 136 5,4 126 5800 2900 2120 -63,4% -26,9%

Bmw 116i 25500 Βενζίνη 1499 109 5,4 129 5800 2900 2210 -61,9% -23,8%

Mercedes A200 41550 Βενζίνη 1332 163 5,8 133 5200 2600 2330 -55,2% -10,4%

Audi Q2 35tfsi 30980 Βενζίνη 1498 150 5,3 135 5800 2900 2390 -58,8% -17,6%

Audi A4 35tfsi 37900 Βενζίνη 1984 150 5,7 137 8800 4400 2450 -72,2% -44,3%

Mercedes C180 Sedan 50150 Βενζίνη 1496 170 6,2 141 5800 2900 2555 -55,9% -11,9%

Audi Q3 35tdi 45980 Diesel 1968 150 4,9 143 8800 4400 2645 -69,9% -39,9%

Bmw X1 sdrive18i 41160 Βενζίνη 1499 136 6,3 144 5800 2900 2690 -53,6% -7,2%

Ε3. Σκάφη Αναψυχής

Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη) Νέα Κλίμακα

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα 4.000 2.800

Επιπλέον το μέτρο 2.000 1.400

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα 12.000 8.400

7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 3.000 2.100

10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 7.500 5.250

12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 15.000 10.500

15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 22.500 15.750

18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 30.000 21.000

πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 50.000 35.000

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

ΣΤ. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους

Από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Ζ. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους

Από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ

Νομός Δήμος Πληθυσμός (απογραφή)

Δωδεκανήσου Λειψών 778

Δωδεκανήσου Τήλου 746

Δωδεκανήσου Αγαθονησίου 202

Δωδεκανήσου Χάλκης 475

Δωδεκανήσου Μεγίστης 584

Δωδεκανήσου Καλυμνίων 17.752

Δωδεκανήσου Νισύρου 1.048

Δωδεκανήσου Πάτμου 3.283

Δωδεκανήσου Σύμης 2.603

Δωδεκανήσου Καρπάθου 6.567

Δωδεκανήσου Ηρωικής Νήσου Κάσου 1.223

Δωδεκανήσου Αστυπάλαιας 1.376

Λέσβου Λήμνου 16.411

Λέσβου Αγ Ευστρατίου 257

Σάμου Ικαρίας 8.843

Σάμου Φούρνων Κορσεών 1.343

Χίου Οινουσσών 911

Χίου Ηρωικής Νήσου Ψαρών 420

Έβρου Σαμοθράκης 2.596

Στον ανωτέρω πίνακα αναγράφεται ο Δήμος που περιλαμβάνει και παρακείμενα μικρότερα νησιά.

Η. Ενίσχυση επενδύσεων

Η1. Αύξηση Εθνικού ΠΔΕ και ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί αυξάνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το 2025 και σε μόνιμη βάση κατά 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και επιταχυνθούν τα μεγάλα δημόσια έργα. Συνεπώς το Εθνικό ΠΔΕ διαμορφώνεται σε 3,25 δισ. ευρώ για το 2025 και 3,3 δισ. ευρώ για το 2026, από 2,75 δισ. και 2,8 δισ. ευρώ αντίστοιχα που είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο τον Οκτώβριο του 2024.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το 2026 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων στόχων και μεταρρυθμίσεων και η πλήρης απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Στόχος είναι να απορροφηθούν από το σκέλος επιχορηγήσεων του ΤΑΑ, 4,9 δισ. ευρώ το 2025 (έναντι 3,4 δισ. ευρώ το 2024) και το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού, δηλαδή 7,2 δισ. ευρώ το 2026. Επιπλέον προβλέπεται τελική εκταμίευση δανείων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ το 2025 και 4,4 δισ. ευρώ το 2026. Σημειώνεται για δάνεια που έχουν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2026 οι τελικές εκταμιεύσεις λαμβάνουν χώρα και τα επόμενα έτη αναλόγως των σταδίων ολοκλήρωσης των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των δανειοληπτών.

Αναφορικά με τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ κτλ.) οι δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν σε 6,2 δισ. ευρώ το 2026 έναντι 6,45 δισ. ευρώ το 2025, καθώς προγράμματα ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που δεν ήταν επιλέξιμα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος μεταφέρθηκαν πλέον στον τακτικό προϋπολογισμό, διατηρώντας τη συνολική δαπάνη αμετάβλητη.

Συνολικά οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν από 14,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 16,7 δισ. ευρώ το 2026 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 δισ. ευρώ συνδεόμενη κυρίως με την αύξηση των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συμπεριλαμβανομένου του σκέλους των δανείων του ΤΑΑ, οι συνολικές εκταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν από 17,4 δισ. ευρώ το 2025 σε 21,1 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 3,7 δισ. ευρώ.

Εκταμιεύσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023-2026

Έτος 2023 2024 2025 2026

Εθνικό ΠΔΕ 1.716 2.465 3.250 3.300

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και λοιπά ταμεία) 7.395 7.449 6.450 6.200

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (επιχορηγήσεις) 2.089 3.401 4.900 7.200

Σύνολο επιχορηγήσεων 11.200 13.314 14.600 16.700

Εκτίμηση εκταμιεύσεων δανείων ΤΑΑ (τελικό στάδιο, από τράπεζες προς δανειολήπτες) 961 1.673 2.800 4.400

Γενικό σύνολο εκταμιεύσεων 12.161 14.987 17.400 21.100

Η2. Προγραμματισμός Νέων Δράσεων Επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Εντός του 2025: Αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από 2.000 – 20.000€ (καθεστώς de minimis) από νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας).

Εντός του 2026: Νέος κύκλος δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. 651/2014), ύψους περίπου 200 εκ.€.

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκ.€ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40-50% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε 200.000€.

Δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2025 και θα υλοποιηθούν εντός του 2026:

Σχεδιάζεται δράση που θα απευθύνεται στους κλάδους που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Πρόκειται για στοχευμένη δράση προϋπολογισμού 50 εκ.€ μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Στόχος μας μέσα από τις δύο αυτές δράσεις είναι να βελτιώσουμε το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις από το εξωτερικό και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό.

Στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης και η προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (εκτιμώμενος Π/Υ: 70 εκ.€ ).

Αξιοποιείται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP, νέο βασικό εργαλείο της ΕΕ για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η χρηματοδότηση δράσης για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στην ανάπτυξη ή/και παραγωγή στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε περίπου 50 εκ.€ και θα αφορά σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο προϋπολογισμός του εγγυοδοτικού προγράμματος InvestEU αυξάνεται κατά 300 εκ.€ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επιπλέον χρηματοδότηση των 300 εκ.€ κατευθύνεται αποκλειστικά στις ΜμΕ και στο εγγυοδοτικό προϊόν που τους παρέχει πρόσβαση σε δανεισμό τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε εξοπλισμό. Με την πρόσθετη ενίσχυση, αναμένεται να κινητοποιηθούν δάνεια ύψους 3,6 δισ.€, τα οποία θα στηρίξουν τουλάχιστον 25.000 ΜμΕ σε όλη τη χώρα.

INTERREG ΠΠ 2021-2027

Εντός του 2025: Προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 η στήριξη σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και νέους επιχειρηματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με προϋπολογισμό 5,8 εκ.€, μέσω του Ταμείου Μικρών Έργων (Small Project Fund – SPF).

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ που συνεχίζουν το 2026:

Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων, με επιπλέον πόρους 240 εκ.€

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Εγγυήσεων, με επιπλέον πόρους 540 εκ.€

Οι νέοι πόροι στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αθροίζουν σε επιπλέον 780 εκ. € για νέα επιχειρηματικά δάνεια. Ο νέος συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 3,3 δισ. €.

Εντός του 2026:

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Οι πόροι του νέου Ταμείου κατανέμονται σε δύο διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυήσεων για υφιστάμενους και νέους αγρότες και το Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Μικροδανείων, τα οποία θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής κλάδος και ο κλάδος της αγροδιατροφής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα λειτουργούν με συνδυασμό χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Π/Υ: έως 170 εκ.€.

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus

Αποτελεί τη συνέχεια του υφιστάμενου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI και είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜμΕ σε επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το νέο εργαλείο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2026. Π/Υ: έως 500 εκ.€.

Patent Fund – Ταμείο Ευρεσιτεχνιών

Στόχος του Patent Fund είναι η στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κεφάλαια για την κατοχύρωση διεθνών ευρεσιτεχνιών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Το Ταμείο φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά, καθώς οι περισσότερες εφευρέσεις είτε παραμένουν ακατοχύρωτες είτε δεν προχωρούν ποτέ σε εμπορική εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πρώιμα στάδια. Π/Υ: 41,4 εκ.€.

Η3. Υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων

Προκειμένου να κινητροδοτηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που σήμερα η δραστηριότητα στην Ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Επιπλέον στις επενδύσεις αυτές θα δίνεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές επενδύσεις. Η έκπτωση θα αφορά για αρχικές επενδύσεις που θα εκκινήσουν τα έτη 2026, 2027 και 2028 και τους ακόλουθους τομείς:

Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (ΚΑΔ 25.40)

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΑΔ 29.10)

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.31)

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.32)

Κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων (ΚΑΔ 30.30)

Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης (ΚΑΔ 30.40).

Η ανωτέρω ενίσχυση μπορεί να λάβει χώρα βάση του άρθρου 14 του Κανονισμού 651/14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη διαδικασία της ενίσχυσης και τους συναφείς ελέγχους προϋποθέσεων θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση ανά περιοχή και αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα δοθούν με τη μορφή φορολογικής έκπτωσης θα ανέρχεται μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Θ. Λοιπές παρεμβάσεις

Θ1. Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων. Το τέλος ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Θ2. Παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών

Επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 ατόμων, σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα. Συνεπώς στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί οι οποίοι οριακά τίθεντο εκτός ρύθμισης.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 6.000 νέες μητέρες.

Το δημοσιονομικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2025 (δηλώσεις 2026).

Θ3. Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων

Από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά τη λειτουργία του το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων (γνωστό και ως Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης), το οποίο θα ενισχύσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, εισάγοντας παράλληλα προσωρινούς μηχανισμούς αποζημίωσης. Το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων είναι ένας μηχανισμός που δημιουργείται για την εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανόνες. Στόχος είναι η βελτίωση τη πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που συχνά έχουν υψηλό κόστος, με τρόπο που να είναι προβλέψιμος και βιώσιμος για το σύστημα υγείας. Τα φάρμακα που θα εντάσσονται στο Ταμείο θα υπόκεινται σε αυξημένη εποπτεία και θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό Clawback. Για αυτό το σκοπό θα ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 50 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2026. Παράλληλα με τα οφέλη για τους ασθενείς, η λειτουργία του ταμείου αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα για έρευνα και ανάπτυξη σε καινοτόμες θεραπείες.

Θ4. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από Ιδρύματα και κληροδοτήματα

Τα ιδρύματα και κληροδοτήματα δεν θα υπόκεινται από το φορολογικό έτος 2026 σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για τα εν γένει έσοδά τους, ενώ οι δωρεές προς ιδρύματα και κληροδοτήματα δεν θα υπόκεινται σε φόρο δωρεών. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 43 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα.

Παράρτημα 1: Σύνολο Δημοσιονομικών Παρεμβάσεων 2025-2027

Κυριότερες μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις 2025-2027 2025 2026 2027

Νέα μέτρα όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025

Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος 0 -1204 -1602

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25% 0 0 -90

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 0 -38 -75

Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης 0 -40 -40

Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027 0 -75 -210

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους 0 -25 -25

Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη 0 -10 -10

Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων -38 -153 -153

Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων 19 77 77

Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ 0 -25 -25

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού -30 -122 -122

Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών 0 -30 -30

Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών 0 -7 -7

Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών 0 -6 -6

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 0 0 -43

Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων 0 -50 -50

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 0 -22 -22

Υποσύνολο 1 -49 -1729 -2433

Μέτρα που θεσμοθετήθηκαν μετά τον Προϋπολογισμό του 2025

Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως -230 -230 -230

Κοινωνική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία -360 -360 -360

Αύξηση Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο) -500 -500 -600

Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως και μετά το 2025 0 -100 -200

Αύξηση ορίου υγειονομικής δαπάνης διαγνωστικών και ιδιωτικών κλινικών -35 -35 -35

Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους ΕΟΠΠΥ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων -12 -12 -12

Επίδομα επικινδυνότητας ενστόλων ύψους 100 ευρώ μηνιαίως -111 -222 -222

Επέκταση απαλλαγής φαρμακευτικής δαπάνης στους χαμηλοσυνταξιούχους -23 -23 -23

Μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων -12 -17 -22

Κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών για τη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης – βαρηκοΐας -4 -4 -4

Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 -5 -5 0

Υποσύνολο 2 -1292 -1508 -1708

Μέτρα που είχαν ανακοινωθεί κατά την κατάρτιση του ΠΥ 2025

Οριζόντια αύξηση μισθολογίου δημόσιου τομέα, ώστε ο εισαγωγικός μισθός να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού -215 -572 -882

Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού -434 -901 -1352

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% το 2025 -448 -448 -448

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος από το 2025, μετά τη μείωση 50% το 2024 -125 -144 -150

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων, με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές -21 -41 -45

Μονιμοποίηση της επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες με νέο σύστημα -100 -100 -100

Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ -40 -40 -40

Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.) -32 -32 -32

Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές -41 -41 -41

Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps) -24 -24 -24

Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών -17 -17 -17

Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων -6 -6 -6

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση (επέκταση και για το έτος 2026) -3 -13 -22

Επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια (επέκταση και για το έτος 2026) -18 -18 0

Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές -16 -16 -16

Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων από τον Ιανουάριο 2025 -25 -25 -25

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια (από 1.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ ετησίως και σε 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης) -15 -15 -15

Αύξηση αποδοχών σπουδαστών στρατιωτικών σχολών -14 -14 -14

Αναμόρφωση του Κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο -20 -40 -40

Αναμόρφωση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ΟΤΑ -37 -37 -37

Υποσύνολο 3 -1651 -2544 -3306

Γενικό σύνολο -2992 -5782 -7447

Επιπλέον παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα το 2025 για ενίσχυση του εισοδήματος:

Μείωση των τραπεζικών προμηθειών.

Διπλασιασμός ορίων εξωδικαστικού μηχανισμού.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Μείωση από το 15% στο 5% του συντελεστή φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων.

Μείωση 50% των λιμενικών τελών προκειμένου να αποφευχθεί αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Παράρτημα 2: Νέο Μισθολόγιο Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422 και κατανέμεται ως εξής:

Πίνακας 1: Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Αριθμός

Ένοπλες Δυνάμεις 75.567

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 15.569

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 17.741

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 42.257

Ελληνική Αστυνομία 55.207

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 4.523

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 34.335

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 12.555

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 3.794

Πυροσβεστικό Σώμα 12.448

Λιμενικό Σώμα 8.200

ΣΥΝΟΛΟ 151.422

Σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ΄: στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.

Πίνακας 2: Παραδείγματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης στελεχών

Έτη Κλιμάκιο

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι μέχρι 26 9

από 26 έως 28 8

από 28 έως 30 7

από 30 έως 32 6

από 32 και άνω 5

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι μέχρι 24 13

από 24 έως 25 12

από 25 έως 26 11

από 26 έως 27 10

από 27 έως 28 9

από 28 έως 30 8

από 30 έως 32 7

από 32 και άνω 6

Πίνακας 3: Βασικοί μισθοί που ισχύουν σήμερα (περιλαμβάνεται η αύξηση των 30 ευρώ του Απριλίου 2025)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

1 4300 2545 2245 1786

2 3900 2485 2139 1762

3 3500 2425 2109 1739

4 3250 2365 2039 1687

5 3100 2265 1949 1631

6 2980 2245 1869 1579

7 2900 2185 1809 1527

8 2805 2165 1759 1476

9 2750 2095 1699 1429

10 2675 2025 1629 1377

11 2555 1945 1579 1330

12 2475 1885 1529 1283

13 2345 1825 1469 1241

14 2255 1765 1429 1198

15 2195 1705 1409 1156

16 2125 1645 1369 1114

17 2075 1585 1339 1072

18 2025 1555 1259 1053

19 1975 1515 1179

20 1945 1465 1139

21 1855 1415 1079

22 1805 1385 1039

23 1755 1345

24 1725 1285

25 1675 1215

26 1625 1185

27 1575 1145

28 1535 1085

29 1495

30 1455

31 1415

32 1375

33 1335

34 1295

35 1255

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

20 39 – 40 και άνω 3.000 € 2.346 € 2.192 € 1.975 €

19 37 – 38,99 2.936 € 2.300 € 2.149 € 1.917 €

18 35 – 36,99 2.878 € 2.255 € 2.107 € 1.861 €

17 33 – 34,99 2.822 € 2.211 € 2.036 € 1.807 €

16 31 – 32,99 2.740 € 2.147 € 1.967 € 1.755 €

15 29 – 30,99 2.600 € 2.064 € 1.900 € 1.703 €

14 27 – 28,99 2.456 € 1.985 € 1.836 € 1.654 €

13 25 – 26,99 2.328 € 1.909 € 1.774 € 1.606 €

12 23 – 24,99 2.207 € 1.836 € 1.714 € 1.559 €

11 21 – 22,99 2.092 € 1.765 € 1.656 € 1.514 €

10 19 – 20,99 1.992 € 1.697 € 1.600 € 1.469 €

9 17 – 18,99 1.897 € 1.612 € 1.521 € 1.427 €

8 15 – 16,99 1.824 € 1.543 € 1.449 € 1.385 €

7 13 – 14,99 1.754 € 1.477 € 1.380 € 1.345 €

6 11 – 12,99 1.687 € 1.413 € 1.332 € 1.306 €

5 9 – 10,99 1.622 € 1.352 € 1.287 € 1.268 €

4 7 – 8,99 1.560 € 1.294 € 1.243 € 1.231 €

3 5 – 6,99 1.500 € 1.238 € 1.201 € 1.195 €

2 3 – 4,99 1.410 € 1.185 € 1.160 € 1.160 €

1 0 – 2,99 1.320 € 1.145 € 1.100 € 1.100 €

Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Α/ΓΕΕΘΑ 2,00

Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80

Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,25

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,16

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,12

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,08 1,16

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14

ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12 1,15

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,08 1,14

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,05 1,12

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,08

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,05

ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,04

ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01

ΟΒΑ 1,00

Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 1,80

ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 1,50

ΑΝΤ/ΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,23

ΥΠ/ΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,14

ΤΑΞ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,10

Α/Δ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,06 1,15

Α/Υ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,04 1,14

Α/Α ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,03 1,13

Α/Β ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,12

Υ/Α ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,11 1,14

Υ/Β ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,07 1,13

ΑΝΘΜΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1,04 1,11

ΑΡΧΙΦ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02 1,07

ΥΠΑΡΧΙΦ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,01 1,04

ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00 1,03

ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,02

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 1,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) 1,02

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Α/ΓΕΕΘΑ 750 € 715 €

Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 600 € 520 €

Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ 500 € 455 €

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 400 € 325 €

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 350 € 260 €

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 300 € 221 €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 € 78 €

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 150 € 52 €

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 100 € 39 €

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 100 400 € 40.000 € 480.000 €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 300 € 60.000 € 720.000 €

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 500 200 € 100.000 € 1.200.000 €

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 200 150 € 30.000 € 360.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.760.000 €

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 300 200 € 60.000 € 720.000 €

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 400 150 € 60.000 € 720.000 €

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ 1000 100 € 100.000 € 1.200.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.640.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.400.000 €

Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 5 1.156 € 1.219 € 63 €

4 1.114 € 1.183 € 69 €

3 1.114 € 1.183 € 69 €

2 1.072 € 1.122 € 50 €

1 1.072 € 1.122 € 50 €

0 1.053 € 1.122 € 69 €

Κόστος

Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:

Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Δύναμη Αριθμός Κόστος αύξησης βασικού μισθού Κόστος αύξησης επιδομάτων Συνολικό κόστος αύξησης (χωρίς εργοδοτικές εισφορές) Συνολικό κόστος αύξησης με εργοδοτικές εισφορές Μέση αύξηση

Ένοπλες Δυνάμεις 75.567 113.412.798 17.715.624 131.128.422 152.541.694 145