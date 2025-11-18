Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno: «Έχω ένα θέμα μια πάθηση στα μάτια»

Επέστρεψε στο στούντιο της εκπομπής της, η Φαίη Σκορδά, μετά τη χθεσινή απουσία της.

Η παρουσιάστρια είχε ένα θέμα με το μάτι της, με συνέπεια να βρεθεί στην κλινική και να υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση.

«Περιμένοντας στην κλινική, για να κάνω την επεμβασούλα στο μάτι, σας έβλεπα λίγο… Παιδιά είμαστε ωραίοι! Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βλέπω τις εκπομπές, που ίσως είναι και κακό. Το έκανα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ» ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Έχω ένα θέμα με τα μάτια, έχω μια πάθηση. Έχω μιλήσει για αυτό. Θέλει μια προσοχή και για αυτό φοράω σκληρούς φακούς επαφής. Την Κυριακή το βράδυ, πρήστηκε το μάτι από κάτω, συμβαίνει. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα. Δεν μπορούσα να βάλω φακούς και πονούσα πολύ. Εντάξει δεν ήταν κάτι σοβαρό… Μου είπαν ότι είναι από το στρες» περιέγραψε.

 

