Σοκ στην Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό 

Σοκ προκαλεί η καταγγελία που έγινε στην αστυνομία στην Πάτρα, όπου ένας 16χρονος φέρεται να βίασε μία 12χρονη.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν στις 16 Νοεμβρίου, οπότε και συναντήθηκαν οι δύο ανήλικοι, και στην συνέχεια ο 16χρονος ασκώντας βία, την πήγε σε απόμερο σημείο και φέρεται να την βίασε.

Η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ.

Κατά του 16χρονου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμός, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.