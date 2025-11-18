Συγκλονιστικό βίντεο: Διάσωση Ουκρανού στρατιώτη που ήταν παγιδευμένος για 33 ημέρες σε ρωσική «ζώνη θανάτου» – Τον έσωσε ένα «φέρετρο με ρόδες»

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις διάσωσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, ένας τραυματισμένος Ουκρανός στρατιώτης κατόρθωσε τελικά να σωθεί έπειτα από 33 ημέρες όπου ήταν παγιδευμένος σε ουδέτερη ζώνη, χάρη σε ένα θωρακισμένο, τηλεχειριζόμενο όχημα.

Παρά το γεγονός ότι ρωσικές βόμβες εξερράγησαν γύρω από την ρομποτική κάψουλα που τον μετέφερε, η επιχείρηση, διάρκειας 5 ωρών και 58 λεπτών, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Ο στρατιώτης είχε αποκοπεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές όταν μια νάρκη του συνέτριψε το πόδι, και το μόνο που τον κρατούσε στη ζωή ήταν ένας αιμοστατικός επίδεσμος.

Αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης

Έξι προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης είχαν αποτύχει, καθώς τα οχήματα διαφυγής που επιχείρησαν να περάσουν τη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» καταστράφηκαν ανάμεσα σε πλήθος από νάρκες και drones.

Οι σύντροφοί του, ωστόσο, αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και στην έβδομη επιχείρηση έστειλαν ένα μη επανδρωμένο όχημα σε βάθος άνω των 64 χιλιομέτρων εντός ρωσικού εδάφους για να τον φέρει πίσω.

«Εφόσον ο στρατιώτης δεν τα παράτησε, δεν είχαμε κανένα δικαίωμα να τα παρατήσουμε εμείς», ανέφερε το Ιατρικό Τάγμα της Ουκρανίας, η ομάδα των νοσοκόμων και γιατρών που οργάνωσε την αποστολή.

Βίντεο από τη διάσωση

Ένα βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail δείχνει το τηλεχειριζόμενο όχημα να κινείται μέσα σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Ρώσους, την ώρα που εχθρικά drones ίπτανται από πάνω.

Σε απόσταση περίπου 27 χιλιομέτρων από την έναρξη της αποστολής, το ρομπότ -σε σχήμα φέρετρου- χτύπησε μια νάρκη, χάνοντας έναν από τους τροχούς του.

Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε λειτουργικό και συνέχισε την πορεία του. Όταν έφθασε στον τραυματισμένο στρατιώτη, εκείνος μπήκε μέσα στο «φέρετρο με ρόδες» και έκλεισε με ασφάλεια την κάψουλα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ένα ρωσικό drone έριξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά η θωρακισμένη κάψουλα άντεξε, προστατεύοντας τον στρατιώτη.

Μη επανδρωμένο επίγειο όχημα σε εχθρικό έδαφος

Το όχημα, που ονομάζεται MAUL ground drone, αναπτύχθηκε από το Πρώτο Ιατρικό Τάγμα της Ουκρανίας ειδικά για την εκκένωση τραυματισμένων από σημεία του μετώπου που θεωρούνται πρακτικά απροσπέλαστα για τους διασώστες.

Το μη επανδρωμένο επίγειο όχημα (UGV) κατευθύνθηκε μέσα από επικίνδυνη εχθρική περιοχή υπό συνεχή εναέρια επιτήρηση, μέχρι να φτάσει στη μη αποκαλυφθείσα τοποθεσία όπου βρισκόταν ο στρατιώτης.

«Η περιοχή είναι αυτό που αποκαλούμε ζώνη θανάτου, με πολύ υψηλή πυκνότητα εχθρικών drones στον αέρα, πολυάριθμες νάρκες και εμπόδια, και drones-ενέδρες στο έδαφος που περιμένουν κίνηση», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Κόβαλ, επικεφαλής επικοινωνίας του ιατρικού τάγματος, στην εφημερίδα The Telegraph.

Μόλις το ρομπότ έφτασε σε ουκρανικό έδαφος, οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία στρατιώτη. Έκτοτε, το ένα άκρο του έχει ακρωτηριαστεί και ο ίδιος βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης στο Κίεβο.

«Η τοποθεσία του στρατιώτη ήταν γνωστή, υπήρχε επικοινωνία μαζί του, στέλναμε τροφή από αέρος — τα logistics γίνονταν μέσω εναέριων drones. Αρχίσαμε να καταρτίζουμε ένα σχέδιο για την εκκένωσή του και να μελετάμε τη διαδρομή», είπε ο Κόβαλ στο CBS News.

«Δύο προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς λόγω εχθρικών ναρκών και drones που περίμεναν σε ενέδρα στο έδαφος. Η έβδομη αποστολή ήταν επιτυχής, παρά το γεγονός ότι το drone χτύπησε νάρκη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την επιτυχία της αποστολής διάσωσης, δηλώνοντας: «Ο τραυματισμένος πολεμιστής υποβάλλεται τώρα σε θεραπεία και αποκατάσταση. Η ζωή του έχει σωθεί».

Το ρομπότ MAUL είναι μια πλατφόρμα εκκένωσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης, που του επιτρέπει να φτάνει ταχύτητες έως και 70 χλμ/ώρα.

Units of the Armed Forces of Ukraine conducted an evacuation operation codenamed GVER, using the MAUL evacuation unmanned ground vehicle (UGV) to extract a severely wounded soldier from a settlement under enemy control. Learn more: https://t.co/vRy8lciKP8 pic.twitter.com/pVikXrhzS8 — Defender Media 🇺🇦 (@DefenderMediaUA) November 6, 2025



Διαθέτει ειδική θωρακισμένη κάψουλα για την προστασία των τραυματιών και μεταλλικούς τροχούς χωρίς αέρα, σχεδιασμένους να αντέχουν σε νάρκες και δύσβατο έδαφος. Το όχημα μπορεί επίσης να αντέξει πλήγματα από drones FPV κατά τη διάρκεια αποστολών διάσωσης.

Τα MAUL πωλούνται πλέον από την ουκρανική αμυντική εταιρεία DevDroid και κοστίζουν περίπου 19.000 δολάρια. Η αυτονομία του ρομπότ φτάνει τα 150 χλμ σε σκληρές επιφάνειες και τα 100 χλμ εκτός δρόμου.