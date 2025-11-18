Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Η λύση είναι μία συστηματική στήριξη των ΜΜΜ

«Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Μητσοτάκης: Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό έως το τέλος του έτους – Η ακρίβεια είναι παγκόσμια

Τόνισε πως, «η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο. Η δε εμπειρία, μας λέει ότι όποτε κατασκευάζονται πολύ νέοι δρόμοι και αυτοί τελικά γεμίζουν. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα. Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, «βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε και την συχνότητα των λεωφορείων».

«Η προτεραιοποίηση την οποία και η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και στις εταιρείες του Υπερταμείου είναι να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο να αυξήσουμε εντός έξι μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης την καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ για τις λεωφορειολωρίδες, ώστε ο πολίτης να έχει ουσιαστικά μια εναλλακτική στο αυτοκίνητο.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.

