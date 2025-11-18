Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό

Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι αυξημένη για ακόμη ένα πρωινό, και παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, ως συνήθως, οι οδηγοί έχουν κολλήσει στο ύψος του Ψυχικού, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο ύψος του Χαλανδρίου, αλλά και στην λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη στην Σταδίου, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, λεωφόρο Συγγρού και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

