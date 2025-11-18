Θεσσαλονίκη: Νταλίκα παρέσυρε και εγκατέλειψε δύο άτομα – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (18/11) το πρωί στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από παράσυρση από διερχόμενη νταλίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το emakedonia.gr, το ζευγάρι είχε σταματήσει στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου τους. Όταν βγήκαν από το όχημα, παρασύρθηκαν από την νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα με γιατρό, για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.