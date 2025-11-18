Ηλεία: Ο αδέξιος… ληστής με το κατσαβίδι – Μπούκαρε σε κατάστημα με καλυμμένο το κεφάλι του με μία πετσέτα – Δείτε βίντεο

Ηλεία: Ο αδέξιος… ληστής με το κατσαβίδι – Μπούκαρε σε κατάστημα με καλυμμένο το κεφάλι του με μία πετσέτα – Δείτε βίντεο

Η δράση ενός… αδέξιου ληστή καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, ο οποίος μπούκαρε με κατσαβίδι σε καφέ ης Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών στη Μαραθιά Ηλείας, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, με το κεφάλι του τυλιγμένο με μία πετσέτα.

Πρόκειται για στιγμιότυπα που θυμίζουν… κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται εξαιρετικά… αδέξιος και να προδίδει τον εαυτό του με τον πιο απίθανο τρόπο.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews.com., ο άνδρας φαίνεται να εισβάλει στο κατάστημα με το κεφάλι του τυλιγμένο με μια… πετσέτα. Στο χέρι του κρατά ένα κατσαβίδι, με το οποίο -όπως φαίνεται καθαρά, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί.

Αμέσως μετά, κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή και αρπάζει τα 70 ευρώ. Ωστόσο, το απρόσμενο γίνεται την ώρα που πάει να φύγει καθώς η πετσέτα… γλιστρά και πέφτει κάτω.

Ωστόσο, σχετικά ατάραχος, στην συνέχεια την ξαναβάζει στο κεφάλι του και βγαίνει από το κατάστημα.

