Ηράκλειο: 60χρονος δέχθηκε πυροβολισμό την ώρα που κοιμόταν – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11) στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου ένας 60χρονος φέρεται πως δέχθηκε πυροβολισμό με καραμπίνα, την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Ο 60χρονος τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη. Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού, σύμφωνα με το e-mesara.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, προκειμένου να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα κίνητρα ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε ο άνδρας.