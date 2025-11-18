Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Καταθέτει στη ΓΑΔΑ σήμερα ο επιχειρηματίας «κλειδί» – Τα πρόσωπα που πέρασαν από το γραφείο της ανακρίτριας

Έχουν περάσει περίπου 45 ημέρες από την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και χθες (17/11), έπειτα από αρκετό καιρό, υπήρξαν εξελίξεις στην υπόθεση.

Έπειτα από εντολή της ανακρίτριας της Καλαμάτας, έγινε έφοδος των αστυνομικών στην Αθήνα, στα τρία καταστήματα που διατηρεί ο 32χρονος επιχειρηματίας που είναι επιστήθιος φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζήσαντα της επίθεσης δολοφονίας.

Ο άνδρας αυτός, στον οποίο έγινε η έφοδος, ήταν αυτός στον οποίο απευθύνθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ακριβώς μετά την δολοφονία το 68χρονου.

Στον φίλο του ανιψιού – σε ένα από καταστήματά του – φαίνεται πως εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Κατά καιρούς εργαζόταν και ο άλλος συλληφθείς.

Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο αναζήτησης και παραλαβής ενός τουλάχιστον υπολογιστή και πολλά έγγραφα. Οι Αρχές ψάχνουν εάν έκανε κάποια χρήση του υπολογιστή ο 22χρονος όλο το διάστημα που δούλευε στην επιχείρηση μέσα από διάφορες εφαρμογές.

Παράλληλα ζητήθηκε από τον επιχειρηματία να παραδώσει το κινητό τηλέφωνο του στην Αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη αντίδραση του εργοδότη μετά την έφοδο

Μέσω του δικηγόρου του, ο εργοδότης του 22χρονου λέει πως από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε με τις Αρχές και βοήθησε σε ό,τι χρειαστούν και μάλιστα, αποκαλύπτει ότι θα πάει στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Mega, είπε ότι: «Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, την Δευτέρα, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να κάνει έλεγχο στο κατάστημά του, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αμέσως με υπάλληλό του, παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους. Επίσης, την Τρίτη θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί».

Κλήση για νέα κατάθεση στην φίλη του ανιψιού

Την ίδια ώρα της εφόδου, είχε κληθεί και η φίλη του ανιψιού από την ανακρίτρια στην Καλαμάτα, ώστε να μεταβεί στην Καλαμάτα και να δώσει εκ νέου κατάθεση. Φαίνεται πως είναι η τρίτη κατάθεση που θα δώσει η γυναίκα.

Η νεαρή γυναίκα, που ήταν αυτήκοη μάρτυρας, καθώς βρισκόταν στο κάμπινγκ το βράδυ του εγκλήματος, κατέθετε από το μεσημέρι της Δευτέρας στην ανακρίτρια, απαντώντας σε κρίσιμες ερωτήσεις. Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε και ο 33χρονος σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα, με τις έρευνες και τις διαδικασίες να βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

Ο ανιψιός δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή κληρονομιάς, ενώ φέρεται να προχώρησε σε πώληση ακινήτου αξίας 160.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, τις επόμενες μέρες θα πουλήσει και άλλα δύο αγροτεμάχια.

