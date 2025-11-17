Φοινικούντα: Νέες καταθέσεις από τον ανιψιό του θύματος και την σύντροφό του – Στη ΓΑΔΑ την Τρίτη ο εργοδότης του 22χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε δύο καταστήματα στην Αθήνα, αναζητώντας στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία. Το φως της δημοσιότητας βλέπει η πρώτη του αντίδραση του εργοδότη του 22χρονου, μέσω του δικηγόρου του, ο οποίος αποκάλυψε πως ο εντολέας του θα οδηγηθεί την Τρίτη στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει.

Το έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο αφορά μια υπόθεση με διαρκή εξέλιξη, καθώς η ανακρίτρια που την χειρίζεται συγκεντρώνει συνεχώς στοιχεία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Έρευνα και στο κάμπινγκ – Κλήθηκε η 22χρονη φίλη του ανιψιού

Παράλληλα με την έφοδο στα καταστήματα, κλιμάκιο της Αστυνομίας προχώρησε σε νέα έρευνα τόσο στον χώρο του κάμπινγκ όσο και στην οικία όπου διέμεναν τα δύο θύματα της άγριας δολοφονίας, μια διαδικασία που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, στα δικαστήρια της Καλαμάτας κλήθηκε να καταθέσει για τρίτη φορά η 22χρονη φίλη του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιού του θύματος.

Η νεαρή γυναίκα, που ήταν αυτήκοη μάρτυρας, καθώς βρισκόταν στο κάμπινγκ το βράδυ του εγκλήματος, κατέθετε από το μεσημέρι της Δευτέρας στην ανακρίτρια, απαντώντας σε κρίσιμες ερωτήσεις. Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε και ο 33χρονος σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα, με τις έρευνες και τις διαδικασίες να βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

Η έφοδος σε καταστήματα της Αθήνας

Συγκεκριμένα, το πρωί, οι αστυνομικοί πήγαν σε 2 επιχειρήσεις, ιδιοκτησίας ενός άνδρα, ο οποίος για τις Αρχές αποτελεί πρόσωπο – «κλειδί» σε αυτή την υπόθεση.

Πρόκειται για μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ακόμα ένα κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος, που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Ο συγκεκριμένος άνδρας γνώρισε τον 22χρονο, ο οποίος πήγε και ομολόγησε στους αστυνομικούς, ότι ήταν ο συνεργός στο διπλό φονικό της Φοινικούντας. Του είχε δώσει μάλιστα δουλειά.

Η έφοδος της Αστυνομίας έγινε με εντολή της ανακρίτριας, συγκεκριμένα για την κατάσχεση ψηφιακών μέσων. Για τον λόγο αυτό κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ, τα οποία εστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έρευνα.

Βίντεο από την έφοδο

Η πρώτη αντίδραση του εργοδότη μετά την έφοδο

Το φως της δημοσιότητας βλέπει και η πρώτη αντίδραση του εργοδότη του 22χρονου, μέσω του δικηγόρου του.

Συγκεκριμένα, μέσω του δικηγόρου του, λέει πως από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε με τις Αρχές και βοήθησε σε ό,τι χρειαστούν και μάλιστα, αποκαλύπτει ότι θα πάει στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Mega, είπε ότι: «Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, την Δευτέρα, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να κάνει έλεγχο στο κατάστημά του, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αμέσως με υπάλληλό του, παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον τους. Επίσης, την Τρίτη θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί».