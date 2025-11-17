Τροχαίο με τραυματίες στη Λάρισα – Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας με τα παιδιά του – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο με τραυματίες στη Λάρισα – Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας με τα παιδιά του – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στη Λάρισα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στη συνοικία της Νεάπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας οnlarissa.gr, ένας πατέρας και τα δύο παιδιά του εγκλωβίστηκαν μέσα στο ένα όχημα και διερχόμενοι νεαροί, που βρέθηκαν στο σημείο, τους βοήθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Στο άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι, που επίσης, φέρει επιπόλαιους τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε εικόνες:

23:32 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

