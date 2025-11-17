Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: Ντύθηκαν αστυνομικοί και έστησαν έφοδο για να πουλήσουν δήθεν χρυσές λίρες – Ο «υπαρχηγός» δήλωσε μηδενικό εισόδημα το 2024 

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των θυμάτων της σπείρας που εξαπατούσε εύπορους πολίτες. Τα μέλη του κυκλώματος που παρουσιάζονταν ως επενδυτές στο καζίνο, εκτός από τις σκηνοθετημένες ληστείες, τις απειλές και τους εκβιασμούς, δεν δίστασαν ακόμα και να στήσουν αστυνομική επιχείρηση «μαϊμού» για να αρπάξουν ακόμη περισσότερα χρήματα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, τα μέλη της οργάνωσης για να εξαπατήσουν γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλίας και να του υφαρπάξουν 400.000 ευρώ για να του πουλήσουν δήθεν χρυσές λίρες του καζίνο, ντύθηκαν αστυνομικοί και την ημέρα που το κύκλωμα θα του έδινε τις κάλπικες λίρες έστησαν ψεύτικο σκηνικό αστυνομικής εφόδου και έτσι τα χρήματά του «έκαναν φτερά».

Για δύο ολόκληρα χρόνια ο επιχειρηματίας πάλευε να πάρει τα χρήματά του πίσω. Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, που του είχε παρουσιαστεί ως υποδιευθυντής του καζίνο του παρέδωσε επιταγή, η οποία φαινόταν να έχει εκδοθεί από το ίδιο το καζίνο, ύψους 186.000 ευρώ. Λίγο καιρό αργότερα διαπίστωσε, όπως και άλλα θύματα της σπείρας, ότι η τραπεζική επιταγή ήταν πλαστή.

«Αυτός ο πρώην αστυνομικός είναι χαρισματικός»

«Εγώ είμαι για γέλια, δεν είμαι για λύπηση. Αυτός ο πρώην αστυνομικός είναι χαρισματικός. Σε έπειθε να του έχεις εμπιστοσύνη. Μου είπαν το εξής, το καζίνο κατέχει νόμιμα λίρες απο πελάτες που τις έχουν χάσει και μπορούν να μου δώσουν εμένα κάποια κομμάτια σε προνομιακή τιμή. Μου λένε, “θα σου δώσουμε μια επιταγή απο το καζίνο Λουτρακίου”, ήταν πλαστή» είπε το θύμα του κυκλώματος, μιλώντας στο Star.

Ο χρυσοχόος είχε πειστεί και περίμενε να παραλάβει τις λίρες. Το ραντεβού δόθηκε. Ο φερόμενος υπαρχηγός εμφανίστηκε με μια βαλίτσα στα χέρια. Τη στιγμή που το θύμα πήγε να την πάρει, εμφανίστηκαν τέσσερα άτομα με γιλέκα που έγραφαν «Police», ο ένας κρατούσε όπλο και μια γυναίκα κρατούσε αστυνομικό σήμα στα χέρια της.

«Ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και εμφανίζονται τέσσερις αστυνομικοί. Τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Η γυναίκα είχε σήμα στα χέρια της, ένας είχε πιστόλι και οι άλλοι φορούσαν γιλέκα που έγραφαν Police και λένε “παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχονται”. Περνάνε χειροπέδες (στον υπαρχηγό) και με βίαιο τρόπο μάλιστα για να ρίξουν σε εμένα στάχτη», ανέφερε ακόμη ο χρυσοχόος.

Δείτε την φωτογραφία με την επιταγή που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1:

«Δεν είχε πει ούτε ένα ”γεια” σε αυτή την εκδήλωση»

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είχε γεννηθεί στον Καναδά και είχε επαφές με ομογενείς του εξωτερικού, ανοίγοντας τον δρόμο στον φερόμενο ως υπαρχηγό, ώστε το 2024 να γίνει μέλος της ΑΗΕPΑ, της μεγαλύτερης ελληνοαμερικανικής ομογενειακής οργάνωσης.

Έτσι, ο υπαρχηγός του κυκλώματος κατάφερε να εισχωρήσει σε πολλές εκδηλώσεις με επώνυμους καλεσμένους, ανάμεσά τους και πολλούς υπουργούς. Εκεί, έβγαζε πλήθος φωτογραφιών για να στήσει ένα ψεύτικο προφίλ, βασικό εργαλείο για τις καταγγελλόμενες κομπίνες του.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εν λόγω φωτογραφίες είναι αληθινές ή όχι.

Η επίμαχη φωτογραφία του o υπαρχηγός φαίνεται ως ομιλητής στα γραφεία του FBI – Είχε δηλώσει μηδενικό εισόδημα

Η επίμαχη φωτογραφία στην οποία ο συλληφθείς υπαρχηγός της συμμορίας των καζίνο φαίνεται να είναι ομιλητής στα γραφεία του ελληνικού FBI, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν είναι παρά μια φωτογραφία που έβγαλε ο ίδιος μετά το τέλος της εκδήλωσης ΑΗΕPΑ στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Ο κυβερνήτης ΑΗΕPΑ Ελλάδος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι «Το 2024 ήταν ενεργό μέλος στην ΑΗΕPΑ, ο ίδιος ήταν παρών εκεί, δεν είναι ομιλητής, δεν είχε πει ούτε ένα γεια σε αυτή την εκδήλωση».

Πάντως, ο «υπαρχηγός» για το 2024 δήλωσε μηδενικό εισόδημα, ενώ το «δεξί του χέρι» και μποξέρ δήλωσε 400 ευρώ, παρόλο που έκανε διακοπές χλιδής στη Μύκονο, έτρωγε αστακούς και οδηγούσε μηχανή μεγάλου κυβισμού, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα

Ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε επίσης θύμα του κυκλώματος, μίλησε αρχικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» για την σκηνοθετημένη σε βάρος του ληστεία που συνοδεύτηκε από τον ξυλοδαρμό του, ενώ στην συνέχεια, όπως αποκάλυψε, δεν άντεχε όλο αυτό που συνέβαινε και προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας.

«Την Δευτέρα 8 Ιουλίου του 2024, 5 το πρωί έρχεται να με πάρει, μου είχε αφήσει την τσάντα, όπως ήταν την είχα. Όταν πληρωθήκαμε την Παρασκευή, πληρώθηκε και αυτός γιατί ήταν και αυτός επενδυτής. Πήρε και αυτός χρυσό, λίρες και πλάκες. Ανοίγει το πορτμπαγκάζ, βάζει την τσάντα τη δική μου μέσα. Αυτό υπάρχει και σε βίντεο που έχω δώσει στην αστυνομία. ”Άνοιξε την τσάντα, να βάλω και τα δικά μου μέσα, να είναι όλα μαζί”. Πρώτο στενό, δεύτερο στενό, κοντοστέκεται σε ένα σκοτεινό σημείο και κοιτά τους καθρέπτες του» τόνισε αρχικά ο ίδιος.

«Μαρτίκα πού έχεις μπλέξει, θα σε σκοτώσουμε»

Στη συνέχεια εξήγησε ότι: «Μας περίμενε διάσημος ενεχυροδανειστής για να μας εξαργυρώσει τις πλάκες που κουβαλούσαμε. ”Μισό μισό” μου λέει, κοιτάει τους καθρέπτες τους και μας προσπερνά από δεξιά ένα σκουτεράκι με 2 κουκουλοφόρους με κράνη μαύρα και μαύρες στολές. Βγάζουν όπλα, με σπάνε στο ξύλο. ”Μαρτίκα πού έχεις μπλέξει θα σε σκοτώσουμε” μου είπαν. Αυτόν δεν τον άγγιξαν καν. Βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο, άνοιξε το πορτμπαγκάζ, τους το έδωσε, έκαναν νοήματα, συνεννοήθηκαν. Πήραν την τσάντα και έφυγαν».

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι αποκάλυψε πως προσπάθησε στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα των απατεώνων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Την επόμενη ημέρα εγώ δεν άντεξα αυτό που έζησα και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι από το σπίτι, με βλέπει η Βρισιήδα από την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι και αρχίζει να ουρλιάζει. Φώναξε την αδελφή μου από κάτω και ήρθε να με σώσει».

«Νιώθω φόβο για τους ανθρώπους αυτούς γιατί εκβίαζαν, χρησιμοποιούσαν μπράβους»

Άλλο θύμα του κυκλώματος και πάλι επιχειρηματίας, όπως λέει στην εκπομπή του Star: «Εμένα με προσέγγισε αυτός ο γνωστός, με σκοπό να πάμε στο ξενοδοχείο του Λουτρακίου να συζητήσουμε για την ανακαίνιση των δωματίων. Πήγαμε στη σουίτα, συναντήσαμε τον…. και πάνω στην κουβέντα που κάναμε για την ανακαίνιση των δωματίων μου πρότεινε να γίνω και εγώ επενδυτής με το πρόσχημα ότι πρέπει να φανώ στον διευθυντή του καζίνο σαν επενδυτής, ότι έχω οικονομική άνεση και ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει υπέρ μου για την δουλειά της ανακαίνισης».

Όπως συμπλήρωσε: «Προσέγγιζαν ανθρώπους, τους έταζαν όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, τους δελέαζαν. Εγώ έδωσα στο κύκλωμα 50.000 ευρώ και είχαμε συμφωνήσει μετά το πρώτο μήνα που πήρα τα πρώτα χρήματα, να πάω να δώσω άλλα τόσα και τα οποία, τα «έσωσε» η ΕΛ.ΑΣ. γιατί με παρακολουθούσαν. Ήταν μια μέρα πριν πάω τα χρήματα, όταν με ενημέρωσαν ότι έχω πέσει θύμα απάτης και έτσι δεν προχώρησα στη δεύτερη συναλλαγή».

«Τον πρώτο μήνα μου επέστρεψαν το 20%, δηλαδή 10.000. Όλο αυτό μου δημιούργησε αυτή την άσχημη ψυχολογία που δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ με την δουλειά μου, την οικογένειά μου και τις υποχρεώσεις μου», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε πως:

«Στη δική μου περίπτωση η ιστορία όλη ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με άσχημα συναισθήματα. Νιώθω φόβο για τους ανθρώπους αυτούς γιατί εκβίαζαν, χρησιμοποιούσαν μπράβους και για αυτό τον λόγο φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου φυσικά».