Συγκέντρωση και πορεία για το Πολυτεχνείο στα Χανιά – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της περιόδου του Πολυτεχνείου και του αγώνα κατά της δικτατορίας πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, με φοιτητές και εκπροσώπους φορέων να τονίζουν την ανάγκη αγώνα για δικαιώματα με το κυρίαρχο μήνυμα της συγκέντρωσης και πορείας ««οι λαοί επιμένουν να θέλουν να ζήσουν, μπορούν και είναι ανάγκη να νικούν».

Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με την αστυνομία να έχει παρουσία χωρίς όμως να υπάρξουν εντάσεις. Φοιτητές και φοιτήτριες μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξέφρασαν τη διάθεση τους όχι μόνο ως νέοι, όπως είπαν, αλλά και ως πολίτες που αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, να αγωνιστούν για δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να χαθούν. «Ακόμα και αυτοί οι καθημερινοί αγώνες υποδηλώνουν το σεβασμό μας και την τιμή στους αγώνες των νέων της εποχής εκείνης, κατά της δικτατορίας», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

«Τιμάμε σήμερα 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τους αγώνες και τους ήρωές του»

Όπως δήλωσε ο Αλέκος Μαρινάκης περιφερειακός σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωσης: «Τιμάμε σήμερα 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τους αγώνες και τους ήρωες του Πολυτεχνείου, την αντίσταση της Ελλάδος, τους αγώνες των Αθηνών απέναντι στην αμερικανοκίνητη δικτατορία των συνταγματάρχα. Είναι γνωστό ότι ο λαός μας πάλεψε από την αρχή της δικτατορίας, τιμούμε τους αγωνιστές τη νεολαία, ο λαός έδειξε την αντίδραση του και την εξέγερση του απέναντι στο σάπιο σύστημα της δικτατορίας όπου τελικά δόθηκε ένα γερό χτύπημα».

Η εισβολή και τελικά κατοχή της Κύπρου αποτέλεσμα τη δικτατορίας και της ενεργής συμμετοχής του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων ενεργοποιεί τη δική μας υποχρέωσή μας να τιμάμε τους νεκρούς, να υπάρχει μνήμη και να στεκόμαστε αγωνιστικά δίπλα στα οράματα όλων των πολιτών.

Να κρατούμε ζωντανά συνθήματα όπως «έξω οι αμερικάνικες βάσεις / έξω το ΝΑΤΟ /έξω οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις μηνύματα επίκαιρα και οποία βλέπουμε τη νεολαία να αγωνίζεται και με συνέπεια να προσπαθεί για μία κοινωνία ειρήνης και αξιοπρέπειας».

«Σημαντική κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν η έκδοση αντιστασιακών εφημερίδων»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του ΑΠΘ στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αντώνης Σκαμνακης είπε πως: «Σημαντική κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν η έκδοση αντιστασιακών εφημερίδων και φυσικά η παρουσία διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων επίσης καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν πολλοί δημοσιογράφοι στην αντίσταση. Έχουμε την έκδοση αρκετών εφημερίδων και εντύπων από διάφορες αντιστασιακές οργάνωσεις αλλά έχουμε και το κλείσιμο μία σειράς εφημερίδων, αθηναϊκών εφημερίδων, των μεγάλων δηλαδή συγκρότημά των.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ελένης Βλάχου που έκλεισε τις εφημερίδες Καθημερινή και Μεσημβρινή, εθελοντικά θα έλεγα και διεξήγαγε την αντιδικτατορικό αγώνα από το εξωτερικό. Επίσης έκλεισαν οι εφημερίδες Έθνος και Βραδινή και στα Χανιά παυθηκαν οι εφημερίδες Κήρυξ και Παρατηρητής.

Οι εφημερίδες της Αριστεράς ήταν ούτως ή άλλως διωκόμενες. ‘Αρα, λοιπόν είχαμε και μία εκτεταμένη λογοκρισία, απαγόρευση, είχαμε τη σύσταση λογοκρισίας μέσα στις εφημερίδες αλλά το βασικό ήταν, η ύπαρξη των αντιστασιακών εφημερίδων. Κυρίως αυτά τα έντυπα εκτυπωνόντουσαν στο εξωτερικό από τις αντιστασιακές οργανώσεις Ελλήνων, οι οποίοι είχαν προτιμήσει να φύγουν στον εξωτερικό και από εκεί να διεξάγουν τον αγώνα τους κατά της δικτατορίας».