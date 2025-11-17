Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας μετά την μεγάλη πορεία

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός, Ομόνοια και Μέγαρο Μουσικής.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων της νεολαίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ για την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο.

Λίγο μετά τις 18.15, τα πρώτα τμήματα της πορείας έφθασαν έξω από το κτίριο της πρεσβείας.

Οι ομάδες περιφρούρησης του κάθε μπλοκ σχημάτισαν μια γραμμή μπροστά από τις γραμμές των αστυνομικών, που ήταν παραταγμένοι για τη φύλαξη της πρεσβείας. Πίσω τους συντάχθηκε ο κορμός της κάθε ομάδας των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων με υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Ακολούθησε η πυκνή και μαζική πορεία του ΚΚΕ, στην κεφαλή της οποίας της βρισκόταν ο γγ της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μακρύ πανό με συνθήματα στο κράσπεδο του δρόμου μπροστά από την πρεσβεία.

