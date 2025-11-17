Συμπλοκή με έναν τραυματία στο Ηράκλειο – Δείτε το βίντεο

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Χανιόπορτα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, ξέσπασε καβγάς μεταξύ των νεαρών για άγνωστο λόγο, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή βρίσκονται υπό διερεύνηση.