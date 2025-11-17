Συμπλοκή με έναν τραυματία στο Ηράκλειο – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Χανιόπορτα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, ξέσπασε καβγάς μεταξύ των νεαρών για άγνωστο λόγο, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Νέα έρευνα για Tesla: Γιατί το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα αγόραζε όχημα του Έλον Μασκ

Morgan Stanley: Γιατί η Ελλάδα θα είναι από τους καλύτερους “μαθητές” της Ευρωζώνης μέχρι το 2027

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:47 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας μετά την μεγάλη πορεία

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νε...
20:30 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο. Η ένταση πρ...
20:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η μαζική πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη για την  52η επέτειο από την εξέγερση του...
19:49 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: «Δεν άντεξα αυτό που έζησα και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας» λέει ο Σπύρος Μαρτίκας 

Συνεχίζει να συγκλονίζει ο Σπύρος Μαρτίκας με τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτώ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα