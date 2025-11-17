Νίκη Λάμη: «Η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πηγαίνω με αυτή την σκέψη…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκη Λάμη
Φωτογραφία: Instagram/niki_lami

Την Νίκη Λάμη φιλοξένησε την Δευτέρα (17/11) στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία φέτος συμμετέχει στην σειρά του ANT1 «Γιατί ρε πατέρα;», ανέφερε στη συνέντευξή της πως η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πορεύεται με αυτή τη σκέψη. Παράλληλα σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται πως η επιβεβαίωση που μπορεί να έχει πάρει ανά διαστήματα, της έχει δημιουργήσει μέσα της μεγαλύτερο χώρο ώστε να διεκδικήσει πράγματα.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για το αν ποτέ στη ζωή της «έκατσε» πάνω στο ότι είναι όμορφη και φέρθηκε ανάλογα στους γύρω ανθρώπους, η Νίκη Λάμη απάντησε ότι: «Όχι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η επιβεβαίωση που μπορεί να έχω πάρει κατά καιρούς, θα μου δημιουργήσει μέσα μου μεγαλύτερο χώρο στο να διεκδικήσω κάτι, στο να κάνω κάτι και στο να πω κάτι».

«Σίγουρα συνδέεται. Η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πηγαίνω με αυτή την σκέψη. Πηγαίνω με την σκέψη ότι είναι και γυναικείο χαρακτηριστικό. Δηλαδή και το νάζι και όλο αυτό. Εγώ το έχω, είναι ένα γυναικείο χαρακτηριστικό που απόλυτα το ασπάζομαι και το θέλω και μου αρέσει», συνέχισε στη συνέντευξή της.

