Μαριάννα Πολυχρονίδη: Όσα αποκάλυψε η Ρίτα Ζαφείρη του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η Ρίτα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», της σειράς του Alpha που έχει αγαπηθεί από τους τηλεθεατές, ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός, αναφερόμενη στη σειρά που προβάλλεται απόψε στις 22:30 και στεκόμενη στη δυναμική της, τόνισε ότι πρόκειται για «μια σειρά για όλα τα γούστα. Τη βλέπουν οι παλαιότεροι για να θυμούνται, τη βλέπουν και οι νεότεροι με μεγάλο ενδιαφέρον».

Η Ρίτα Ζαφείρη είναι το πρώτο όνομα στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, είναι η τραγουδίστρια του καμπαρέ με μια φωνή αηδονιού, όπως παραδέχονται οι φίλοι αλλά και οι εχθροί της.

Κι από τους τελευταίους, η Ρίτα έχει πάρα πολλούς, μια που συμπεριφέρεται σκληρά κι απότομα στα κορίτσια του μαγαζιού, υπογραμμίζοντας την απόστασή της από αυτές.

Δεν είναι ίσα κι όμοια μαζί τους, το ταλέντο της την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά περισσότερο η μακροχρόνια σχέση της με το αφεντικό της Τρούμπας τον κραταιό Ηλία Καπετανάκο (Αλέκος Συσσοβίτης). Αυτή είναι μια σχέση που όλοι γνωρίζουν και λίγοι συζητούν, μια που ο Ηλίας είναι ένας οικογενειάρχης και δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του.

«Η Ρίτα στην αρχή δεχόταν και πελάτες. Τώρα πια, εδώ και χρόνια, όχι. Δεν δέχεται… Είναι 16-17 χρόνια στο καμπαρέ. Από την αρχή “έμπλεξε” με το αφεντικό, και κάπου εκεί σταμάτησε να δέχεται πελάτες» λέει η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Ο ρόλος της έχει να κάνει με το πώς λειτουργούσαν τα μαγαζιά τότε. «Εκείνη την εποχή υπήρχαν όντως τραγουδίστριες/ες στα μαγαζιά… Υπήρχαν καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά… Στο καμπαρέ πήγαινε ο κόσμος για να διασκεδάσει, για να δει ένα σόου. Είχε τραγουδιστές, χορευτές….».

Η Ρίτα δείχνει ότι έχει κακή συμπεριφορά απέναντι στις άλλες κοπέλες του καμπαρέ, «οι ιστορίες των οποίων θα εξελιχθούν με την πρόοδο της σειράς», ενώ δεν σταματάει να δείχνει την αγάπη της στον Ηλία. «Τον λατρεύει τον Ηλία. Θα έδινε και τη ζωή της γι αυτόν. Το αγαπάει πάρα πολύ και βαθιά….Δεν της φέρεται με τον καλύτερο τρόπο πάντοτε. Πολλές φορές την αποπαίρνει. Αλλά αυτή εκεί!» Γιατί; Τι συμβαίνει; Γιατί του είναι τόσο αφοσιωμένη; «Τους ενώνει κάτι από το παρελθόν πολύ δυνατό. Τη δικαιολόγησα τη Ρίτα. Και τον τρόπο που στέκεται. Από τη μία βλέπω αυτό το δυναμισμό της από την άλλη την πολύ κακή συμπεριφορά της απέναντι στα κορίτσια του καμπαρέ… Είναι σα δώρο για τους ηθοποιούς να μην υποδύεσαι αυτό που είσαι. Να κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες ποτέ. Είναι πολύ καλή εκτόνωση».

Μπαίνει η Αλεξάνδρα (Μαρία Ασλάσνογλου) στο παιχνίδι, η γυναίκα του Ηλία Καπετανάκου. Δυσκολεύει αυτό τη θέση της Ρίτας; Θα υπάρξει διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών; Και η Αλεξάνδρα ξέρει ή δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ Ρίτας και Ηλία όλα αυτά τα χρόνια; «Σίγουρα ξέρει. Εδώ το ξέρουν όλοι. Γίνεται να μην το ξέρει εκείνη; Απλώς, εκείνα τα χρόνια δε χαλάγανε εύκολα οι οικογένειες» απαντά. «Επίσης η Αλεξάνδρα ξέρει πολύ καλά τη φύση της δουλειάς του άντρα της. Ξέρε ότι… “δοκιμάζει το εμπόρευμα” πριν το προσλάβει. Αλλά έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή Ήξερε ποιον παντρεύτηκε…. Η Αλεξάνδρα σε αυτή τη φάση είναι προσηλωμένη στην εκδίκηση. Δεν δίνει σημασία στον Ηλία».

Σε όλο αυτό έχει βρει σύμμαχό της τον Στελάρα (Δημήτρης Καπετανάκος). Θα γίνει κάτι μεταξύ τους; «Ο Στελάρας βλέπουμε ότι λιώνει για την Αλεξάνδρα αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι. Δε νομίζω. Θα τον λιανίσει ο Ηλίας Καπετανάκος».

Ποιο στοιχείο αγαπάει στη Ρίτα; «Το πόσο στ΄αλήθεια αγαπάει τον Ηλία. Αγαπώ τον τρόπο που τον αγαπάει. Τον θαυμάζω. Έχει βάθος κι αλήθεια η αγάπη της. Κι αγαπώ το ότι είναι καλλιτεχνάρα στην πραγματικότητα. Απλώς δεν τόλμησε να φύγει από την Τρούμπα. Και πολλές φορές της το λένε και τα κορίτσια. Γιατί δεν έφυγες να κάνεις καριέρα; Αφού μπορούσες. Αλλά η Ρίτα είναι εκεί λόγω του Ηλία. Δεν άνοιξε τα φτερά της παρακάτω… Ίσως δικαιωθεί στο τέλος».

Έχει η Μαριάννα Πολυχρονίδη κοινά στοιχεία με την ηρωϊδα; «Ο τρόπος που αγαπάει. Αγαπώ δυνατά κι επίμονα» κι εγώ. «Και η αγάπη της για το τραγούδι. Γιατί κι εγώ αγαπώ το τραγούδι…» τονίζει. Για να προσθέσει: «Ο κάθε άνθρωπος έχει το μονοπάτι του. Κι εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Δηλαδή σε διαμορφώνουν όλα, όλες σου οι επιλογές. Στα πάντα. Και πολλές φορές πρέπει να κάνεις κάτι που δεν είναι γενικά αποδεκτό, προκειμένου να έλθεις εκεί όπου πρέπει να έλθεις».

Ποια η σχέση της Ρίτας με την Άντζελα; «Δεν έχει συναντήσει ποτέ η Ρίτα την Άντζελα. Η Άντζελα είναι στα μάτια της Ρίτας ένα πρόσωπο που εγείρει πολλά ερωτηματικά. Μπορεί και λίγο να τη φοβάται, γιατί ακούει ότι είναι πολύ ωραία ως γυναίκα» καταλήγει η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: