Φαίη Σκορδά: Η πρώτη ανάρτηση μετά την απουσία της από το «Buongiorno» – Η φωτογραφία μέσα από την κλινική

Ελένη Φλισκουνάκη

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda

Η Φαίη Σκορδά απουσίασε την Δευτέρα (17/11) από την εκπομπή της. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη του «Buongiorno», ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό πως η παρουσιάστρια είχε ένα θέμα με το μάτι της λίγα λεπτά πριν μπει στο στούντιο.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», εξήγησε ο δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια το μεσημέρι της Δευτέρας έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, έπειτα από την απουσία της από την εκπομπή.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά θέλησε να ευχαριστήσει τους ειδικούς της οφθαλμολογικής κλινικής που επισκέφτηκε για το θέμα με το μάτι της.

«Ευχαριστώ πολύ», έγραψε η οικοδέσποινα του «Buongiorno» στο Instagram story της.

Φαίη Σκορδά

