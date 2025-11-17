Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε τι συνέβη λίγα λεπτά πριν μπει στο στούντιο

Enikos Newsroom

Media

Buongiorno Σκορδά

Χωρίς την Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (17/11) το Buongiorno. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε στην έναρξη της εκπομπής του MEGA για την απουσία της και εξήγησε τι έχει συμβεί με την παρουσιάστρια, ενώ όλοι οι συντελεστές του Buongiorno έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

 

