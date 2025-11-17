Κρήτη: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 52χρονο – Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη

Ένας 52χρονος είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, που μετρά 33 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα από την αρχή του έτους.

Ο 52χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, στον δρόμο δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, λόγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, στο Ηράκλειο ενώ ακόμη δύο άνδρες τραυματίστηκαν.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στα οποία επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους.

Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Τροχαίο στην Κρήτη

Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του. Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

