Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς – «Έχασα την ψυχραιμία μου»

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς στην Αττική Οδό.

Η ίδια μίλησε δημόσια για το περιστατικό στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σχολιάζοντας πως έχουν γραφτεί «τέρατα», αφού, όπως λέει, οι αστυνομικοί δεν έκαναν σήμα για να σταματήσουν, αλλά όταν βρέθηκαν σε κόκκινο φανάρι, τότε τους περικύκλωσαν και τους φώναξαν.

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του. Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε. Έτσι όπως πηγαίναμε, είδαμε πίσω μας 2 περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Τα περιπολικά ήταν από πίσω μας και εμείς θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δεν μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο δεν μας κόρναραν. Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν 5 αστυνομικοί από τα 2 περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν “βγες έξω”. Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”».

Η δημοσιογράφος ωστόσο παραδέχθηκε πως πάνω στα νεύρα της, είπε λόγια που δεν έπρεπε. «Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».