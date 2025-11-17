Βορίζια: Το γαμήλιο γλέντι – άλλοθι πριν από το μακελειό – Η έκρηξη που άναψε το φυτίλι της βεντέτας

Ο 23χρονος που συνελήφθη ήταν καλεσμένος στον γάμο μέλους της οικογένειας στο σπίτι της οποίας κατηγορείται ότι έβαλε βόμβα.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τα τηλεφωνήματα που πραγματοποίησε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, λίγη ώρα πριν τοποθετήσει τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» του ελληνικού FBI. Μετά τη σύλληψη του νεαρού την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του, ώστε να οδηγηθούν όχι μόνο στον ηθικό αυτουργό της ενέργειας, αλλά ακόμα και στον κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, το σχέδιο για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι, ενέργεια που θεωρείται ότι προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια, είχε στηθεί από τους δράστες με αριστοτεχνικό τρόπο. Ο στόχος τους ήταν να υπάρχει και άλλοθι για τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη βόμβα στη μονοκατοικία της αντίπαλης οικογένειας.

Το άλλοθι, το οποίο ωστόσο κατέρρευσε από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, ήταν ο γάμος ενός μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη και το γλέντι που ακολούθησε. Σε αυτό το γαμήλιο γλέντι καλεσμένοι ήταν και μέλη της οικογένειας Καργάκη, ανάμεσά τους και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια του καταιγισμού των πυροβολισμών. Με αυτόν τον τρόπο ο 23χρονος φαίνεται πως έχει στήσει την υπερασπιστική του γραμμή. Αλλωστε, η δικηγόρος του έχει ήδη επικαλεστεί τις αρχικές καταθέσεις μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη στις οποίες αναφέρουν πως ο 23χρονος ήταν πράγματι τόσο στον γάμο του συγγενικού τους προσώπου όσο και στο γλέντι που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτουν συνομιλίες του 23χρονου με στενό συγγενικό του πρόσωπο το οποίο κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για σοβαρή υπόθεση ζωοκλοπής.

Η αλληλουχία των γεγονότων είναι ενδεικτική του σχεδιασμού που είχε προηγηθεί. Το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τον αδελφό του στις φυλακές Αλικαρνασσού. Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, σημειώθηκε η έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη, η οποία προκάλεσε και την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε. Έτσι, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η έγκριση για την τοποθέτηση του μηχανισμού ίσως τελικά δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Επίσης, με δεδομένο το γεγονός πως ο κατηγορούμενος 23χρονος προφανώς δεν διαθέτει την τεχνογνωσία κατασκευής ενός ισχυρού εκρηκτικού μηχανισμού, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI θεωρούν πως επίσης μέσα από τις φυλακές και μάλιστα από άλλον κρατούμενο δόθηκε η εντολή για την κατασκευή της βόμβας σε άνθρωπο εκτός φυλακών, ο οποίος προφανώς διαθέτει τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία.

Τα βίντεο

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον δύο βίντεο από κάμερες της περιοχής στα Βορίζια στις οποίες απεικονίζονται οι κινήσεις του 23χρονου λίγο πριν, αλλά και λίγο μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο υλικό φαίνονται το αγροτικό αυτοκίνητο του 23χρονου και βέβαια ο ίδιος, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ελληνικού FBI, να κατεβαίνει από την καμπίνα του οχήματος, να παίρνει ένα πακέτο από την καρότσα και να κατευθύνεται προς το υπό κατασκευή σπίτι του Φραγκιαδάκη. Στο οπτικό πεδίο ωστόσο της κάμερας δεν διακρίνεται το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα. Όμως το πεδίο καταγραφής της κάμερας σταματά ελάχιστα μέτρα πριν από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προφανή συμπεράσματα για τις ενέργειες του 23χρονου. Στη συνέχεια, λίγα λεπτά μετά, εμφανίζεται ξανά ο νεαρός άνδρας ο οποίος μπαίνει στην καμπίνα του αγροτικού και εξαφανίζεται, ενώ ακολουθούν η λάμψη και ο κρότος από την ισχυρή έκρηξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ερευνητές του ελληνικού FBI η μοναδική εκκρεμότητα για το μακελειό στα Βορίζια είναι τα όπλα της συμπλοκής, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί. Πιθανότατα, μετά την ανταλλαγή πυρών και τις εκατέρωθεν δολοφονίες, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ανέλαβαν οι «καθαριστές» των δύο οικογενειών να εξαφανίσουν τα όπλα. Σύμφωνα με τις έρευνες, από τις αντίπαλες πλευρές χρησιμοποιήθηκαν δύο καλάσνικοφ, ένα για κάθε οικογένεια, πιστόλια, αλλά και καραμπίνες.