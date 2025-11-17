Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 550.000 οι αιτήσεις – Οι παγίδες και τα λάθη που στοιχίζουν την ενίσχυση

Κατακόρυφα έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ να δέχεται τις τελευταίες ημέρες έναν πραγματικό «καταιγισμό» δηλώσεων. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 550.000, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον και την ανάγκη των πολιτών για οικονομική στήριξη ενόψει του χειμώνα. Αν και η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου, σχεδόν οι μισοί από τους δυνητικούς δικαιούχους έχουν ήδη φροντίσει να εξασφαλίσουν το επίδομά τους, ανεξάρτητα από το ποσό που θα λάβουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περίπου 7 στις 10 αιτήσεις αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης, που παραμένει η πιο συνηθισμένη μορφή ενίσχυσης. Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι την προηγούμενη σεζόν (2024-2025) και θα καταβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πριν από τα Χριστούγεννα.

Παρότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι σχετικά απλή, υπάρχουν αρκετές παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη ή καθυστέρηση της πληρωμής. Γι’ αυτό η προσοχή των ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι όταν έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ που ανήκει στον άλλο σύζυγο, αντί σε εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς το ΙΒΑΝ πρέπει να ανήκει στο ίδιο πρόσωπο που έχει κάνει την υποβολή στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στο myAADE.

Ένα ακόμη συχνό λάθος εντοπίζεται όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ του/της συζύγου αντί του δικαιούχου που υπέβαλε την αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, η διασταύρωση των στοιχείων δεν ολοκληρώνεται και η αίτηση «παγώνει». Για να διορθωθεί το πρόβλημα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο λύσεις: είτε να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλει νέα ο/η σύζυγος με τους δικούς του/της κωδικούς TAXISnet, είτε –εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά του πετρελαίου– να ζητήσουν από τον πρατηριούχο διόρθωση του ΑΦΜ.

Ζητήματα παρατηρούνται επίσης σε διπλοκατοικίες όπου υπάρχει κοινός μετρητής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου δηλώνεται διαφορετικός ΑΦΜ από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Αν δεν γίνουν διορθώσεις εγκαίρως, η επιδότηση χάνεται.

Τέλος, νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και υποβάλλουν αίτηση για επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό, βλέπουν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται, καθώς δεν προβλέπεται επιδότηση για το ρεύμα που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση. Για να λάβουν το επίδομα, θα πρέπει να δηλώσουν άλλο είδος καυσίμου, όπως πετρέλαιο θέρμανσης ή βιομάζα.