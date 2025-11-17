Ντόναλντ Τραμπ: Ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν για την αποδέσμευση των αρχείων του Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων να στηρίξουν την αποδέσμευση των αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε». Με αυτό το μήνυμα, ο Τραμπ επιδίωξε να δείξει ότι το κόμμα του πρέπει να αφήσει πίσω του όσα ο ίδιος χαρακτήρισε ως «δημοκρατική απάτη», η οποία – όπως υποστήριξε – στοχεύει να μειώσει τις πολιτικές επιτυχίες των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social το κάλεσμά του, αναφέροντας: «Οι Ρεπουμπλικάνoι της Βουλής θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποδέσμευση των αρχείων του Έπσταϊν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε». Στην ίδια ανάρτηση τόνισε πως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσει η συζήτηση πέρα από την υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε προσπάθεια αποπροσανατολισμού, και συνέδεσε αυτή την κίνηση με τη στάση των Δημοκρατικών στο θέμα του «Δημοκρατικού Shutdown».

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ ζήτησε από το κόμμα του να επιστρέψει στα βασικά ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας, όπως η οικονομία, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, η ενίσχυση της αγοράς εργασίας, η φορολογική ελάφρυνση, η ασφάλεια των συνόρων και η στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «αν είχαν κάτι να αποκαλύψουν για τον Έπσταϊν, θα το είχαν κάνει πριν από τη συντριπτική εκλογική νίκη των Ρεπουμπλικάνων», ενώ υποστήριξε ότι ορισμένα στελέχη του κόμματός του «χρησιμοποιούνται», καλώντας σε προσοχή: «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».