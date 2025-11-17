Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ετοιμάζουν ένα νέο νομοσχέδιο κυρώσεων που θα στοχεύει χώρες οι οποίες συνεχίζουν να κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και το Ιράν.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, «όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα αντιμετωπίσει πολύ βαριές κυρώσεις». Παράλληλα, σημείωσε πως «μπορεί να προσθέσουν και το Ιράν σ’ αυτό», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές πιέσεις προς τη Μόσχα και τους συμμάχους της θα ενταθούν.

Σύμφωνα με το υπό επεξεργασία σχέδιο, ο Τραμπ θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 500% σε εισαγωγές από χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, ενώ δεν στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Το μέτρο στοχεύει κυρίως τις μεγάλες αγορές ρωσικής ενέργειας, όπως την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες παραμένουν οικονομικά δεμένες με τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο πιέζουν για ακόμα πιο αυστηρή νομοθεσία, που θα ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς επιδιώκει να φέρει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τη στρατιωτική του εκστρατεία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ακόμη και μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει, ο Πούτιν παρέμεινε αμετακίνητος.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ η Ρωσία απαντά με νέες αεροπορικές επιθέσεις και πιέζει για την κατάληψη του στρατηγικού σιδηροδρομικού κόμβου του Ποκρόφσκ, σε μια φάση όπου οι συγκρούσεις δείχνουν να εισέρχονται σε νέο, πιο επικίνδυνο στάδιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δήμος προχωράει σε νέες προσλήψεις – Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΑΔΕ: Ποιες εταιρείες βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής και γιατί

17 – 23 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα του κάθε ζωδίου – «Η εβδομάδα φέρνει ένα νέο ξεκίνημα για όλους»

Το WhatsApp ενεργοποιεί συνομιλίες με τρίτες εφαρμογές στην Ευρώπη
περισσότερα
05:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν για την αποδέσμευση των αρχείων του Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων να στηρίξουν την ...
04:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νυχτερινό ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στο Χάρκοβο – Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ύστερα από ...
03:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η FAA άρει τις περικοπές πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα στις 06:00 οι εμπορικές...
03:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ του οποίου ηγείται ο Μαδούρο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα