Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ετοιμάζουν ένα νέο νομοσχέδιο κυρώσεων που θα στοχεύει χώρες οι οποίες συνεχίζουν να κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και το Ιράν.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, «όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα αντιμετωπίσει πολύ βαριές κυρώσεις». Παράλληλα, σημείωσε πως «μπορεί να προσθέσουν και το Ιράν σ’ αυτό», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές πιέσεις προς τη Μόσχα και τους συμμάχους της θα ενταθούν.

Σύμφωνα με το υπό επεξεργασία σχέδιο, ο Τραμπ θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 500% σε εισαγωγές από χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, ενώ δεν στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Το μέτρο στοχεύει κυρίως τις μεγάλες αγορές ρωσικής ενέργειας, όπως την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες παραμένουν οικονομικά δεμένες με τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο πιέζουν για ακόμα πιο αυστηρή νομοθεσία, που θα ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς επιδιώκει να φέρει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τη στρατιωτική του εκστρατεία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ακόμη και μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει, ο Πούτιν παρέμεινε αμετακίνητος.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ η Ρωσία απαντά με νέες αεροπορικές επιθέσεις και πιέζει για την κατάληψη του στρατηγικού σιδηροδρομικού κόμβου του Ποκρόφσκ, σε μια φάση όπου οι συγκρούσεις δείχνουν να εισέρχονται σε νέο, πιο επικίνδυνο στάδιο.