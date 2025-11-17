Εκουαδόρ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 10 τραυματίες έπειτα από ανατροπή λεωφορείου

Enikos Newsroom

διεθνή

Εκουαδόρ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 10 τραυματίες έπειτα από ανατροπή λεωφορείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Σιμιατούγκ, στο κεντρικό Εκουαδόρ, όταν λεωφορείο ανετράπη, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, προκαλώντας θλίψη και αναστάτωση στη χώρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Εκουαδόρ, το λεωφορείο πραγματοποιούσε διαπεριφερειακό δρομολόγιο ανάμεσα στις πόλεις Σιμιατούγκ και Αμπάτο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το δυστύχημα.

Πηγή: Reuters

