Μάρα Δαρμουσλή: «Tη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα από φίλη, έχασα τον ύπνο μου»

Η Μάρα Δαρμουσλή μίλησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών περιγράφοντας την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της. Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στην προδοσία που βίωσε από στενή φίλη της, μια εμπειρία που, όπως τόνισε, την επηρέασε βαθιά και την οδήγησε σε μεγάλη ψυχική πίεση.

Η ίδια εξήγησε ότι η δοκιμασία αυτή την αποσυντόνισε σε κάθε επίπεδο. Η Μάρα Δαρμουσλή είπε χαρακτηριστικά: «Τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα, όχι από άνδρα αλλά από φίλη. Είχα πάθει κατάθλιψη σε όλα. Έχασα τον ύπνο μου, την όρεξη μου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι». Η εμπειρία αυτή, όπως πρόσθεσε, «έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα με άλλαξε ως άνθρωπο. Δεν έχω φίλες, μια φίλη έχω».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο χτίζει πλέον τις σχέσεις της με τους ανθρώπους γύρω της. Η Μάρα Δαρμουσλή εξήγησε ότι νιώθει πιο άνετα όταν οι ανθρώπινες επαφές είναι άμεσες και απλές, λέγοντας: «Οι σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους είναι πιο αντρικού στιλ. Περνάμε καλά, όταν κάτι μας προβληματίζει, το συζητάμε και, αν χαθούμε για ένα διάστημα και βρεθούμε μετά, δεν τρέχει και κάστανο».