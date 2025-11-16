Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ενεργειακή συμφωνία με την Ουκρανία – Όλα όσα έγιναν στο ταξίδι-αστραπή του Ζελένσκι στην Αθήνα

Περίπου 6 ώρες διήρκεσε το ταξίδι-αστραπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται ως ενεργειακός κόμβος, πρωταγωνιστώντας στη μεταφορά αμερικανικού LNG. Οι υπογραφές ανάμεσα στις εταιρείες ενέργειας των δύο χωρών – ΔΕΠΑ και τη Naftogaz- έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προστίθεται στις συμφωνίες -ορόσημα ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της 6η Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, η οποία έγινε στο Ζάππειο πριν από δέκα μέρες. Η συμφωνία που υπεγράφη την Κυριακή, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία, ενεργοποιεί ουσιαστικά άμεσα τον Κάθετο Διάδρομο, που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Τι σημαίνει η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, η συμφωνία αυτή καθιστά τη χώρα μας πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και παίκτη «κλειδί» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Για «ενεργειακή ασφάλεια» έκανε λόγο και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Κυριακής, δίνοντας το “παρών” στην υπογραφή της συμφωνίας, με κυβερνητικά στελέχη να σχολιάζουν πως η παρουσία της εκπέμπει άλλο ένα σήμα σχετικά με τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αθήνα στη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου, ρόλος που φαίνεται να αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σε ανάρτησή της μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Κίεβο. «Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια», πρόσθεσε η κ. Γκιλφόιλ . Κεντρικός στόχος, όπως εξηγούσαν κυβερνητικοί παράγοντες, είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε μία «αρτηρία» για την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε έναν βαρύ χειμώνα, με τις ρωσικές επιθέσεις να εντείνονται. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη. Επίσης, επαναβεβαίωσε ακόμη τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, με έμφαση στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να συζητήθηκε και η πιθανότητα συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων drones. Παράλληλα, Μητσοτάκης και Ζελένσκι μίλησαν για την οργάνωση μιας ακόμη προσπάθειας που αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ανέγερσης νέων κτιρίων σε πόλεις της Ουκρανίας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα ρωσικά όπλα.

Επόμενος σταθμός για τον κ. Ζελένσκι μετά την επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, θα είναι το Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Εμάνουελ Μακρόν, ενώ τελευταίος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδείας θα είναι η Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με τον Ισπανό Πρωθυπουργό.

Το χρονικό της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα

Ο Ζελένσκι έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι και αναχώρησε περί τις 18:30. Άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές στον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τα μέλη της συνοδείας του επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα, με προορισμό την Ηρώδου Αττικού διασχίζοντας μια Αθήνα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Αρχικά μετέβη στο προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εθνικής της ακεραιότητα. «Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» δήλωσε ο κ. Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα. Επίσης, είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία τη Ουκρανίας και την ένταξή της στην ΕΕ. Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και 4 χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα στο ενεργειακό λέγοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάαδα για τη στήριξη που παρέχει και στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.

Η συζήτηση Ζελένσκι – Τασούλα

Στην προσωπική συζήτηση που είχαν, περπατώντας στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγές: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια». «Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, στον κ. Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε παραδείγματα.

Αμέσως μετά το Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Ζελένσκι κατευθύνθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα». Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ζελένσκι

Ακολούθησαν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, με τον κ. Μητσοτάκη να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους. «Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και όπως γνωρίζετε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο διεθνές δίκαιο, συνεπή όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα Έθνος καθώς και για το δικό μας όπου μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής 51 χρόνια μετά μέχρι και σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι επόμενο να είμαστε υπέρ της άνευ όρων κατάπαυση των πράξεων. «Και φυσικά αναζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη, συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας, να τον στηρίζουμε σε όλα τα Φόρα και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν τώρα μια νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από το νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία μέσω του υπό διαμόρφωση Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις δηλώσεις του ευχαρίστησε εκ νέου την Ελλάδα εκ μέρους του ουκρανικού λαού για τη στήριξή της στον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για να είναι δυνατή η ειρήνη. Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

Ευχαρίστησε εκ νέου όσους συμμετείχαν στις συνομιλίες και είπε ότι τον Ιανουάριο ξεκινά η προμήθεια αερίου, ενώ έχουν κανονιστεί και πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου επίσης. Ο κ. Ζελένσκι είπε ακόμη ότι υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμες και ευχαρίστησε τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που συνέβαλαν όπως είπε, για να γίνει πραγματικότητα μέσω της Ελλάδας, η προμήθεια της Ουκρανίας με αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις προοπτικές για να κλείσει διπλωματικά αυτός ο πόλεμος.

«Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση πίεσης προς τη Ρωσία η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και έκανε τα πάντα για να παραταθεί. Όλες οι δυνατότητες για κατάπαυση πυρός απορρίφθηκαν από τη Ρωσία. Οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε ευχαριστημένοι από τη στάση της Ελλάδας για τη στήριξη των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ» είπε ο κ. Ζελένσκι. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες «για να γυρίσουν τα απαχθέντα, από τους Ρώσους, παιδιά, στην Ουκρανία» ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστροφής των αιχμαλώτων πολέμου, το οποίο όπως είπε «είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας» και σημείωσε ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι που «κρατούνται από το 2014 τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας».

Η κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Ζελένσκι για ειρήνη, ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία

Σε κοινή του δήλωση των δυο ηγετών, τα δύο μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Τα μέρη συμφώνησαν επί των εξής:

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής

Μετά το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ζελένσκι κατευθύνθηκε στη Βουλή όπου είχε συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος στο γραφείο του τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Κακλαμάνης, αφού δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Βουλή των Ελλήνων τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την απαρτίζουν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, ευχήθηκε “ειρήνη” σύντομα στην Ουκρανία. Προσέθεσε ωστόσο ότι για να είναι μια ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική Βουλή και δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για “την πολλών ειδών στήριξη της Ελλάδας” στον λαό της Ουκρανίας, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε “στον καινούργιο δρόμο, αυτόν της ενεργειακής ασφάλειας” που ανοίγει η Ελλάδα, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του. Επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαρίστησε για τα μηνύματα που στέλνει η χώρα μας για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία καθώς και για την μελλοντική συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα.

Συνάντηση Ζελένσκι – Γκίλφοϊλ στην ουκρανική πρεσβεία

Στάση στην ουκρανική πρεσβεία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, όπου είχε συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τουλάχιστον 30 λεπτά. Επίσης, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος στο Ελ. Βενιζέλος, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια θερμή χειραψία με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, η οποία επισφράγισε τη σημερινή επίσκεψη των έξι ωρών του Ουκρανού προέδρου.