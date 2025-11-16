Μητσοτάκης: Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην Ελλάδα – Ζελένσκι: Είναι πολύ σημαντική η στήριξή σας

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Ζελένσκι

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα».

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

 

