Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στις Αχαρνές – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου σε περιοχή των Αχαρνών από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, 3 άτομα, 37χρονη, 33χρονη και 20χρονη, κατηγορούμενες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών αναφορικά με τη δράση των -3- κατηγορουμένων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία σε οικισμό των Αχαρνών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, η 20χρονη και η 33χρονη είχαν το ρόλο της επιτήρησης του εξωτερικού χώρου της οικίας και συνόδευαν εντός αυτής τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ η 37χρονη είχε το ρόλο του πωλητή ναρκωτικών ουσιών εντός της οικίας.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός της οικίας τους, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε. και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -80- γραμμ. ηρωίνης και
  • το χρηματικό ποσό των -450- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Η Gwyneth Paltrow αποκαλύπτει ότι κάνει εμμονικές σκέψεις – Πώς αντιμετωπίζει το άγχος;

Φυσικό αέριο: Έπεσαν οι υπογραφές Μητσοτάκη-Ζελένσκι για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στο Κίεβο μέσω Ελλάδας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης – Όλα όσα λέει ο Πρωτοψάλτης

Διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει πόσα πληρώνει η OpenAI στη Microsoft

Τεστ προσωπικότητας: Το λουλούδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το μήνυμα που προσπαθεί να σου στείλει ο φύλακας άγγελός σου
περισσότερα
15:23 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος 

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τ...
15:05 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αγροτικό 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου, με έναν νεκρό. Συγκεκριμένα, τ...
14:57 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς – Βίντεο ντοκουμέντα

Εντυπωσιακά βίντεο ντοκουμέντα από την αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψη των με...
14:02 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: «Προσοχή, έρχονται μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη και την Τετάρτη» λέει ο Κολυδάς – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν 

«Καμπανάκι» από τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ κ. Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό των...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα