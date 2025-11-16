Μακελειό στα Βορίζια: Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του – «Βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό στα Βορίζια: Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του – «Βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του»

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίζεται η αυριανή απολογία του 23χρονου κατηγορούμενου για την τοποθέτηση βόμβας, στην ανακρίτρια τη Δευτέρα, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να ρίξει φως στους ηθικούς αυτουργούς της αιματηρής υπόθεσης στα Βορίζια.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένουν να μάθουν ποιοι έδωσαν τις εντολές, ένα στοιχείο που θεωρούν καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους χρήστες των όπλων που συμμετείχαν στο περιστατικό, ωστόσο αυτό που παραμένει ζητούμενο είναι ο εντοπισμός των ηθικών αυτουργών.

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ένας: πού βρίσκονται τα όπλα; Η ανεύρεσή τους θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει την πλήρη ταυτοποίηση: ποιος χρησιμοποίησε ποιο όπλο και από ποιο όπλο προήλθαν οι βολίδες. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι όπλα.

«Έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα στην επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις πέντε συλλήψεις»

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα στην επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις πέντε συλλήψεις. Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις». Υπογράμμισε ότι τα 6 όπλα πυροβόλησαν προς το αυτοκίνητο του Καργάκη.

Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, ο συνήγορος ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

«Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο»

«Το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι υπάρχει ένα τηλεοπτικό υλικό που τον δείχνει να περνάει έξω από το σπίτι που έγινε η έκρηξη», πρόσθεσε ο κ. Λύτρας. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 23χρονος πριν από το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο δικηγόρος εξέφρασε την ανησυχία ότι παρά το αδύναμο κατηγορητήριο, ο πελάτης του ενδέχεται να παραμείνει περισσότερη ώρα στον ανακριτή: «Φοβάμαι ότι θα καθίσει παραπάνω. Βλέπω ότι επιχειρούνται τρόποι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δεν γίνεται όμως χωρίς στοιχεία να σχηματίζονται δικογραφίες και να προφυλακίζονται άνθρωποι», ανέφερε.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν υπάρχει πιθανότητα ένας αθώος να μείνει προφυλακισμένος απλώς για να πέσουν οι τόνοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Έχουμε δει αθώους ανθρώπους να προφυλακίζονται και αργότερα να αθωώνονται πανηγυρικά».

Τέλος, διευκρίνισε ξανά πως η δικογραφία δεν περιλαμβάνει κανένα άλλο στοιχείο πέρα από την παρουσία του 23χρονου στο σημείο.

 

