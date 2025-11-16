Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε η οικοδομή, εγκαύματα υπέστη μια γυναίκα – Δείτε βίντεο 

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ ισχυρές είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival. Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Έγινε κατάσβεση και εκκένωση της οικοδομής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα και ο γιος της εισέπνευσε καπνό. Αναμένεται να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

