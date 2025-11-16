Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από περιοχή των Ιωαννίνων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 55χρονου από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 15/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Λάφας, 55 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Λάφα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς

ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Κωνσταντίνος Λάφας έχει ύψος 1.75μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά

μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα και παντελόνι φόρμας μπλε χρώματος και παντόφλες».