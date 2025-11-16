Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από περιοχή των Ιωαννίνων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από περιοχή των Ιωαννίνων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 55χρονου από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο». 

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 15/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Λάφας, 55 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Λάφα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς
ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Κωνσταντίνος Λάφας έχει ύψος 1.75μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά
μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα και παντελόνι φόρμας μπλε χρώματος και παντόφλες». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη μικροβιακή αντοχή: Τέσσερις στους 10 Έλληνες έλαβαν αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο

Διαβήτης: 10 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι το σάκχαρό σας είναι εκτός ελέγχου

Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Μητσοτάκης: Στόχος να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, όπως οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών τους...

AlphaProof: Το AI σύστημα που λύνει μαθηματικά με 100% ακρίβεια

Google Chrome: Παρακολουθεί κρυφά το κινητό σου – Πώς να το σταματήσεις
περισσότερα
12:32 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν την Δευτέρα λόγω της πορείας 

Κλείνουν αύριο το μεσημέρι κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της Αστυνομίας, λόγω της πορε...
12:26 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μαγνησία: Εφιάλτης για 55χρονο εργάτη που του επιτέθηκαν σκύλοι – Υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο 

Τον απόλυτο εφιάλτη στα σαγόνια σκύλων, σε κτηνοτροφική μονάδα όπου πήγε για μεροκάματο, έζησε...
12:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Γραφείο για τα fake news από τον ΕΟΔΥ – Πώς θα λειτουργεί

Το πρόβλημα των fake news από τη ρίζα του επιχειρεί να κόψει ο ΕΟΔΥ, όχι μόνο με τη δημιουργία...
11:57 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε πρώτο πλάνο η αντιπλημμυρική θωράκιση του Πηνειού – «Δεν θα επιτρέψουμε στους πολίτες να αισθανθούν ξανά τον τρόμο»

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάζει μπροστά τις μηχανές για την εφαρμογή του πρώτου επιχειρησιακού σχ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα