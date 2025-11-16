Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε πρώτο πλάνο η αντιπλημμυρική θωράκιση του Πηνειού – «Δεν θα επιτρέψουμε στους πολίτες να αισθανθούν ξανά τον τρόμο»

κοινωνία

Κακοκαιρία Daniel Λάρισα Γέφυρα Πηνειός

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάζει μπροστά τις μηχανές για την εφαρμογή του πρώτου επιχειρησιακού σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας του Πηνειού, με στόχο την διασφάλιση της ανθεκτικότητας των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο ποταμός.

Πρόκειται να εκτελεσθούν, μετά από έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής, έργα 4,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τα Επιχειρησιακά Αντιπλημμυρικά Σχέδια, τα οποία πρώτη φορά μελετήθηκαν στην Θεσσαλία και θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία, ζήτημα επιτακτικό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια βρίσκονται στην τελική ευθεία έναρξης καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας υπέγραψε τους όρους διακήρυξης της δημοπράτησης.

Ταυτόχρονα υπέγραψε προγραμματική σύμβασης για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων Περιφέρειας Θεσσαλίας». Η προγραμματική υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

«Δεν θα επιτρέψουμε στους πολίτες να αισθανθούν ξανά τον τρόμο και την ανασφάλεια»

«Όταν αναλάβαμε την ηγεσία της Περιφερειακής Αρχής δεσμευθήκαμε πως δεν θα επιτρέψουμε στους πολίτες να αισθανθούν ξανά τον τρόμο και την ανασφάλεια. Σήμερα υπάρχει πρόληψη, οργάνωση και σχεδιασμός και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται επί 24ωρου βάσεως σε πλήρη ετοιμότητα. Σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε έργα και αντιδρούμε άμεσα, συντονισμένα και με τους απαραίτητους πόρους σε δυναμικό, μέσα και εξοπλισμό. Ο Πηνειός είναι η ζωή της Θεσσαλίας και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να γίνει η καταστροφή της», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για να ακολουθήσει άμεσα ο διαγωνισμός για την εκπόνηση μελετών που θα αναδείξει τα αντιπλημμυρικά έργα, κατά μήκος του Πηνειού ποταμού, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους το 2027.

Μέθοδοι που εφαρμόζονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη

Τα έργα είναι εναρμονισμένα με την τελευταία νομοθεσία που αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠΠ) αλλά και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών (ΣΔΚΠ), ενώ προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, με το να δίνουν χώρο στα ποτάμια, με την κατασκευή αναχωμάτων αλλά και ελεγχόμενων πλημμυρικών ζωνών.

Το έργο χωρίζεται σε τρία σχέδια: (1) Επιχειρησιακό σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων τμήματος π. Πηνειού από τη συμβολή με τον π. Πάμισο έως τη στενωπό αναντη Αμυγδαλιάς και παραποτάμων», προϋπολογισμός έργου 1.5 εκατ. (με ΦΠΑ), (2) από τη συμβολή με τον π. Πάμισο έως την συμβολή με το ρ. Μαλακασιώτικο και κύριων παραποτάμων», Π/Υ 1,5 εκατ. € και (3) παραποτάμων ανατολικής πεδιάδας Θεσσαλίας, και περιοχής Κάρλας», προϋπολογισμός έργου 1.6 εκατ €, με χρηματοδότηση όλα από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Η συμφωνία για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης κινδύνων πλημμύρας φαινομένων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, συμφώνησαν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων πλημμύρας φαινομένων στις λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας.

Το σύστημα, που εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης πλημμυρικού κινδύνου, με έμφαση στη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα αξιοποιούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεδομένα βροχόπτωσης και μεταβολής στάθμης ποταμών, στοχεύοντας σε ειδοποιήσεις 5-10 ώρες πριν από το πιθανό επεισόδιο και την ανάπτυξη και βελτίωση αριθμητικών υδρομετεωρολογικών μοντέλων, με επίκεντρο τη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού. Μέσω της σύζευξης πολλαπλών μετεωρολογικών προσομοιώσεων, θα παραχθούν αξιόπιστες προγνώσεις για την επιφανειακή απορροή και τη ροή στο ποτάμιο δίκτυο, με στόχο την παροχή έγκαιρων ειδοποιήσεων πλημμυρικών επεισοδίων 24-48 ώρες πριν την εκδήλωσή τους.

Για το σκοπό αυτό στην υφιστάμενη υποδομή του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών θα προστεθούν 10 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί και 4 νέοι υδρολογικοί.

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

