Grand Hotel: Η Αλίκη σοκάρεται από τον έρωτα του Άρη για εκείνη και η Φρίντα τα ακούει όλα, απόψε στις 21:00

Ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αλίκη, η οποία τον παρακολουθεί αμήχανη, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο του Πέτρου.

Η αποκάλυψη δημιουργεί νέα απόσταση μεταξύ τους και μεγάλο πλήγμα στη Φρίντα που κρυφακούει την κουβέντα τους. Ο Πέτρος επιστρέφει στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και η Μαρίνα προθυμοποιείται να πηγαίνει να τον βοηθά.

Η αφοσίωση και η συμπάθεια που του δείχνει μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από τα καθήκοντα της νοσοκόμας. Εκείνος το μόνο που περιμένει είναι να βρεθεί με την Αλίκη.

Η πρώτη νύχτα του γάμου για τον Ιορδάνη ξεπερνά κάθε προσδοκία και φαντασία. Το επόμενο πρωί, όμως, αποκαλύπτει τις άγνωστες και αλλόκοτες πτυχές της προσωπικότητας της Ελπίδας.

Μπορεί ο Χατζημήτρος να ελέγχει όλο τον κόσμο, αλλά μέσα στο σπίτι του, άλλος έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Η ομορφιά της Ελένης και η γοητεία της Μελίνας αποδεικνύονται ανίσχυρες μπροστά στην αποφασιστικότητα της Λίτσας.

Ένα σατανικό σχέδιο του μετρ φέρνει αντιμέτωπο τον Ρήγα με το φάντασμα του παρελθόντος του. Η Λυδία, η πρώτη του γυναίκα που θεωρούσε νεκρή, εμφανίζεται μπροστά του και τον οδηγεί στην απόλυτη τρέλα.

09:49 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

08:13 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

06:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

06:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

