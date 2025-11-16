Πόθεν Έσχες: Έως αύριο οι δηλώσεις – Ποιοι θα πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα και ποιοι θα τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης

Αύριο, Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου του 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες της χρήσης του 2024. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι υπόχρεοι για να το κάνουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσης τους και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία. Τρίτον , εάν υπάρχουν λάθη, τότε θα πρέπει αυτά τα διορθωθούν ή θα πρέπει οι υπόχρεοι να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Φορέα που έχει στείλει τα στοιχεία, πριν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσης τους.

το ποσό που δηλώνουν από ποια πηγή προέρχονται τα χρήματα. Δηλαδή είναι μισθός/ ενοίκια/ πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ. Πέμπτον θα πρέπει να τσεκάρουν εάν είναι συμπληρωμένα σωστά τα στοιχεία για τα οχήματα, όπως για τις πινακίδες, τα κυβικά κλπ.

Διευκρινίζεται πως από την πλατφόρμα του Πόθεν Έσχες αντλούνται αυτόματα:

τραπεζικές θυρίδες

επενδυτικά προϊόντα

τραπεζικές καταθέσεις

δανειακές υποχρεώσεις

πιστωτικές κάρτες

ακίνητη περιουσία και τα οχήματα κλπ εάν αυτά τηρούνται σε ελληνική τράπεζα και όχι του εξωτερικού

Ενώ θα πρέπει να συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία μόνος του εάν έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού.

Μάλιστα όσον αφορά στους παντρεμένους (συζύγους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης) αλλά και όσους δεν εργάζονται ή δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος επισημαίνεται πως θα πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις για το Πόθεν Έσχες.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων άλλων οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το Πόθεν Έσχες τα εξής:

1.Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις

Όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, τότε θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικό παράβολο:

200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου

50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

400 ευρώ για τους υποχρεωτικά ελεγχόμενους

100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

2.Τι ισχύει εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις

Αντιμέτωποι με πρόστιμα και κυρώσεις θα βρεθούν οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση του Πόθεν Έσχες ή την υποβάλλουν ανακριβή ή είναι ελλιπής η δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Συγκεκριμένα: