Πόθεν Έσχες: Έως αύριο οι δηλώσεις – Ποιοι θα πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα και ποιοι θα τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης

Αύριο, Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου του 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες της χρήσης του 2024. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι υπόχρεοι για να το κάνουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
- Πρώτον θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα pothen.gr με τους κωδικούς του taxisnet.
- Δεύτερον θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσης τους και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία.
- Τρίτον, εάν υπάρχουν λάθη, τότε θα πρέπει αυτά τα διορθωθούν ή θα πρέπει οι υπόχρεοι να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Φορέα που έχει στείλει τα στοιχεία, πριν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσης τους.
- Τέταρτον, είναι υποχρεωμένοι να εξηγήσουν το ποσό που δηλώνουν από ποια πηγή προέρχονται τα χρήματα. Δηλαδή είναι μισθός/ ενοίκια/ πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.
- Πέμπτον θα πρέπει να τσεκάρουν εάν είναι συμπληρωμένα σωστά τα στοιχεία για τα οχήματα, όπως για τις πινακίδες, τα κυβικά κλπ.
Διευκρινίζεται πως από την πλατφόρμα του Πόθεν Έσχες αντλούνται αυτόματα:
- τραπεζικές θυρίδες
- επενδυτικά προϊόντα
- τραπεζικές καταθέσεις
- δανειακές υποχρεώσεις
- πιστωτικές κάρτες
- ακίνητη περιουσία και τα οχήματα κλπ εάν αυτά τηρούνται σε ελληνική τράπεζα και όχι του εξωτερικού
Ενώ θα πρέπει να συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία μόνος του εάν έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού.
Μάλιστα όσον αφορά στους παντρεμένους (συζύγους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης) αλλά και όσους δεν εργάζονται ή δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος επισημαίνεται πως θα πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις για το Πόθεν Έσχες.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε
Μεταξύ άλλων άλλων οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το Πόθεν Έσχες τα εξής:
1.Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις
Όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, τότε θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικό παράβολο:
- 200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου
- 50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους
- 400 ευρώ για τους υποχρεωτικά ελεγχόμενους
- 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους
2.Τι ισχύει εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις
Αντιμέτωποι με πρόστιμα και κυρώσεις θα βρεθούν οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση του Πόθεν Έσχες ή την υποβάλλουν ανακριβή ή είναι ελλιπής η δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Συγκεκριμένα:
- Με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή θα τιμωρηθούν οι παραβάτες.
- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ θα τιμωρηθούν οι πολίτες που τελούν το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ
- Προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ για τους πολίτες που τελούν το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου και η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας των ιδίων και των λοιπών προσώπων για τα οποία πρέπει οι ίδιοι να υποβάλουν δήλωση και υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ.
- Επιβάλλεται χρηματική ποινή στον υπόχρεο που δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση και που τελέστηκε από αμέλεια. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο θα μπορεί να εκτιμήσει ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.
- Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και με χρηματική ποινή θα τιμωρηθεί κάποιος που εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και κυρίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όσων τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.