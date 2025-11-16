Ρωσία: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη νότια Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε δύο χωριά στη νότια Ουκρανία, όπου οι Ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να προωθούνται αργά απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους στρατιώτες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην εφαρμογή Telegram ότι οι στρατιώτες του κατέλαβαν τις κοινότητες Ροβνοπόλιε και Μαλάια Τοκμάτσκα στην περιοχή της Ζαπορίζια αφού είχαν καταλάβει, όπως υποστήριξε, δύο ακόμη κοινότητες στη διάρκεια των προηγούμενων επτά ημερών.

Το μέτωπο της Ζαπορίζια είναι πολύ λιγότερο ενεργό από εκείνο στα ανατολικά, όπου επικεντρώνονται οι μάχες, με τις ρωσικές δυνάμεις, που διαθέτουν καλύτερο εξοπλισμό και μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, να εξακολουθούν να καταλαμβάνουν με αργούς ρυθμούς έδαφος στη ζώνη αυτή.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι μάχες επικεντρώνονται για τον έλεγχο του κόμβου του Ποκρόφσκ, όπου εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες εισέδυσαν τις τελευταίες εβδομάδες δυσκολεύοντας το έργο της ουκρανικής άμυνας.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα βρίσκονται σε νεκρό σημείο, με μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη, για την οποία είχε γίνει λόγος, ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να μην έχει πραγματοποιηθεί.

 

 

