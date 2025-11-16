Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνι με τον γιο της – Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο – ΒΙΝΤΕΟ 

Enikos Newsroom

lifestyle

Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνι με τον γιο της – Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο – ΒΙΝΤΕΟ 
Πηγή φωτογραφίας: instagram

Η Ελένη Φουρέιρα διανύει χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο γιος της, ο μικρός Ερμής, όλα έχουν αλλάξει, καθώς η προτεραιότητά της είναι -φυσικά- εκείνος.

Την ίδια ώρα, η δημοφιλής τραγουδίστρια ζει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική περίοδο, με το τελευταίο της album «Hybrid» να κάνει… θραύση στις digital πλατφόρμες, όπως αναφέρει το Star. Παρ’ όλα αυτά, η Ελένη βρίσκει πάντα χρόνο για τον γιο της και δεν διστάζει να μοιραστεί τρυφερές στιγμές μαζί του.

Χθες, λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα απόλαυσε μια ξέγνοιαστη βόλτα στο πάρκο, παρέα με τον Ερμή και τον νονό του, Πέτρο Τσαπαρδώνη. Μάλιστα, μητέρα και γιος δοκίμασαν τις ικανότητές τους στα πατίνια, με το αποτέλεσμα να είναι τόσο χαριτωμένο όσο και διασκεδαστικό.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «My family».

Δείτε το βίντεο:

